Die Schlagerwelt trauert: „Jenseits von Eden“-Komponist ist tot

Schlagerstar Nino de Angelo wurde mit „Jenseits von Eden“ einst zum gefeierten Star, nun ist der Komponist des Songs, Christopher Evans-Ironside, verstorben (Fotomontage) © Stefan Hesse/Marius Becker/dpa

„Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits von Eden“, klang 1983 das erste Mal durch die Radios. Letzte Woche verstarb der Musikproduzent des Klassikers.

Große Trauer kommt auf in der Schlagerwelt. Im Alter von 82 Jahren ist Christopher Evans-Ironside verstorben. Es wurde bestätigt, dass der Musiker bereits am Freitag in Hamburg nach einer schweren Krankheit die ewige Ruhe gefunden hat. Der Musiker hat vor allem mit seinem Hit „Jenseits von Eden“ seine Fans begeistern können. Auf Englisch hieß der Titel damals „Guardian Angel“.

1983 performte den Hit Nino de Angelo zum ersten Mal. Das Lied wurde schnell weltbekannt und zu Christophers größtem Erfolg. Nino de Angelo performt den Hit bis heute. Die Schlagerwelt trauert mit ihren Fans. Sein Freund und Sänger David Hanselmann erzählte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: „Ich habe meinen Mentor, Freund und großen Musiker verloren, der mit mir wundervolle Alben gemacht hat“

Die große Karriere begann mit jungen Jahren

Mit Anfang zwanzig begann der Kult-Produzent für Gerd Böttcher zu texten. Später lernte er Drafi Deutscher kennen und begann eng mit ihm zusammenzuarbeiten. In seiner Karriere arbeitete er unter anderem mit Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals, Vicky Leandros und Ulla Meinecke zusammen.