Die Schwarze Mamba scheidet bei „The Masked Singer“ aus

Felix von Jascheroff bekam in seinem Schlangenoutfit nur schwer Luft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Keine guten Zeiten für Giftschlagen in der ProSieben-Show „The Masked Singer“: Das Kostüm musste abgelegt werden und Silbermond-Sängerin Kloß freute sich, denn sie lag mit ihrem Tipp genau richtig.

Köln - Die Schwarze Mamba versprüht kein Gift mehr: Der Schauspieler Felix von Jascheroff („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ enttarnt worden.

Der 40-Jährige steckte in einem schwarz-goldenen Schlangenkostüm mit langen Giftzähnen - auch wenn er nach eigenen Angaben große Angst vor Schlangen hat. „Das war für mich eine Therapiestunde, die habe ich jetzt erfolgreich abgeschlossen“, sagte der Schauspieler nach seinem Ausscheiden aus der Sendung, nachdem er zu wenige Stimmen der Zuschauer erhalten hatte.

„Ich wäre gern noch da geblieben.“

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (37), die als Gast am Samstagabend das prominente Rate-Team verstärkte, hatte den Schauspieler zuvor bereits unter der Schlangenmaske vermutet. Die Musikerin, die nach eigenen Worten großer Fan von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist und auch schon als Gaststar in der RTL-Soap auftrat, erkannte von Jascheroff demnach an seiner Stimme wieder. Ihre Teammitglieder zeigten sich jedoch weniger sicher. Giovanni Zarrella (44) schloss sich schließlich Kloß' Tipp an, Ruth Moschner (46) tippte nach längerem Zögern auf den Moderator und Notfallsanitäter Tobias Schlegel. Das sei jedoch nur geraten, sagte sie. „Ich bin völlig ahnungslos, komplett.“

Die Teilnahme an „Masked Singer“ sei für ihn „das absolut größte Abenteuer“ gewesen, sagte von Jascheroff. „Ich wäre gern noch da geblieben.“ Unter dem Schlangenkopf habe er allerdings nur schwer Luft bekommen.

In der Musik-Show verstecken Prominente ihre Identität hinter aufwendigen Kostümen, während sie als Sänger auftreten. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. Im Halbfinale am 29. Oktober sind noch unter anderem ein Maulwurf, eine Zahnfee und ein Werwolf im Rennen. dpa