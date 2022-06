Die Sorge wächst: Matthias Reim muss nächstes Schlagerkonzert absagen – auch Sohn Julian erkrankt

Von: Jonas Erbas

Teilen

Die Sorge um Matthias Reim wächst, nachdem dieser ein weiteres Konzert absagen musste. Nun ist auch sein Sohn Julian Reim erkrankt (Fotomontage) © Andreas Weihs/Star-Media/Imago

Bereits mehrere Konzerte seiner aktuellen Tour musste Matthias Reim im Juni schon krankheitsbedingt absagen. Nun fällt für den Schlagerstar auch die nächste Show ins Wasser. Sein Sohn Julian Reim, der ihn bei mehreren Shows begleitete, klagt jetzt ebenfalls über Krankheitssymptome.

Speyer - Am Sonntag (19. Juni) sollte Matthias Reim (hier alle News zu den großen Schlagerstars) eigentlich mit Beatrice Egli oder Michelle in Speyer beim SWR4-Schlagerfest auf der Bühne stehen, doch der Termin fällt für den „Verdammt, ich lieb dich“-Interpreten ins Wasser. Bereits zuvor hatte der 64-Jährige mehrere Konzerte, darunter in Nürnberg, Mannheim oder Gera, absagen müssen. Auch sein Sohn Julian Reim, der mit auf Tour ist, hat sich offenbar einen Infekt eingefangen.

Matthias Reim weitere Schlagershow absagen – auch Sohn Julian inzwischen erkrankt

Sechs Shows hat Matthias Reim bereits „auf Anraten von Ärzten“, wie sein Veranstalter mitteilte, abgesagt, nun wird der Schlagerstar auch beim SWR4-Schlagerfest fehlen. Ein kleiner Trost: Die verpassten Konzerte wird der Musiker im August (Wolfhagen, Nürnberg, Gera) beziehungsweise Dezember (Mannheim, Köln, Neunkirchen/Saar) dieses Jahres nachholen.

Wann Matthias Reim wieder fit sein wird und was genau er sich eingefangen hat, ist nicht bekannt. Ein Instagram-Post seines Sohnes Julian Reim, der mit seinem Papa und dessen Ehefrau Christin Stark ebenfalls auf Tour war, könnte allerdings Aufschluss geben: „Dass wir die Konzerte diese und nächste Woche nicht spielen können, macht mich echt unglaublich traurig“, so der 26-Jährige, der dann offenbarte: „Genau in solchen Zeiten ist Gesundheit einfach wichtiger (ja, mich hat die fiese Grippewelle übrigens auch erwischt).“ Sind Vater und Sohn also an der Grippe erkrankt?

Matthias Reim von Schlagerkollegen Bernhard Brink ersetzt – wird er für Silbereisen-Show gesund?

Besucher des SWR4-Schlagerfests, die sich auf Matthias Reims Auftritt gefreut haben, bekommen als Ersatz zumindest einen ebenso berühmten Schlagerstar (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) zu sehen: Bernhard Brink wird den 64-Jährigen am Sonntag vertreten und neben Michelle, Beatrice Egli oder der Kult-Band Münchener Freiheit für beste Stimmung in Speyer sorgen.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Bleibt zu hoffen, dass sich der Schlager-Rocker schnell wieder von seiner Erkrankung erholt. Am 9. Juli soll Matthias Reim nämlich schon bei der nächsten großen ARD-Schlagershow auf der Bühne stehen. Die Gästeliste der Silbereisen-Show sorgt allerdings für Verwirrung, denn Beatrice Egli findet sich plötzlich nicht mehr auf dieser – dabei stand sie zuvor bereits offiziell als Gast fest! Verwendete Quellen: mdr.de, swr.de