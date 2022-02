„Die steht halt auf Opis“: Melanie Müller knutscht ihren neuen Freund öffentlich

Längst wieder vergeben

+ © Instagram/Melanie Müller & Imago Melanie Müller hat nach der Trennung von Mike schon wieder einen neuen. © Instagram/Melanie Müller & Imago

Erst seit zwei Monaten ist Melanie Müller von ihrem Ehemann Mike Blümer getrennt. Doch die TV-Bekanntheit ist kein Kind von Traurigkeit. Auf Instagram zeigt sie nun den neuen Mann in ihrem Leben und knutscht ihn vor laufender Kamera ab.

Schon vor einigen Tagen zeigte Melanie Müller (33) ihren neuen Freund auf Instagram. Doch sein Gesicht blieb auf dem Schnappschuss versteckt. Nun wagt die ehemalige Dschungelkönigin den nächsten Schritt: Sie verrät nicht nur den Namen ihres Liebsten, sondern postet auch ein kurzes Video, in dem sie ihren neuen Partner abknutscht, wie tz.de berichtet.

Melanie Müller zeigt ihren neuen Freund erstmals öffentlich

In dem Boomerang, das die frisch Verliebte in ihrer Instagram-Story teilt, markiert sie das Profil ihres Neuen und enthüllt somit dessen Identität: Ihr Liebster heißt Andreas Kunz, ist Immobilienunternehmer und kommt aus Leipzig.

+ Melanie Müller genießt Austern mit ihrem neuen Partner Andreas © Instagram/Melanie Müller

„Danke, dass es dich gibt“, schreibt Melanie Müller über das Video der beiden Turteltauben. Die beiden kennen sich schon etwas länger: seit 17 Jahren, um genau zu sein. Gegenüber Bild verrät Melli: „[Wir] haben schon zusammen Geburtstage und Weihnachten gefeiert, auch Kurzurlaub gemacht“. Nun soll er nach wenigen Wochen Beziehung bereits bei ihr eingezogen sein.

Im Netz wird gegen Melanie Müller geschossen

Doch Fans scheinen Melanie Müller ihr neues Liebesglück nicht zu gönnen. Auf Facebook wird hart gegen die Reality-TV-Darstellerin geschossen. Manche kritisieren, dass Melanie Müller sich so schnell in eine neue Beziehung gestürzt hat. Andere meinen sogar, sie wolle ihren Ex Mike Blümer nur eifersüchtig machen. Weitere Fans verstehen nicht, dass die Big-Brother-Kandidatin ihre neue Beziehung so früh öffentlich macht.

+ So reagieren die Fans im Netz © Screenshots/Facebook

Auch Spott erntet die Blondine im Netz. So schreibt ein Fan in Bezug auf das Alter ihres neuen Freundes: „Die steht halt auf Opis!“ Doch ein weiterer Fan kontert ironisch: „Deshalb sind die alten Omis auf Melanie sauer, weil sie ihnen die Opis, die sie gerne selbst hätten, wegschnappt!“