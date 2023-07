Verlassen „Goodbye Deutschland“-Stars Manu und Konny Reimann die USA?

Von: Melanie Habeck

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Manuela und Konny Reimann leben aktuell auf Hawaii. Doch sehen die TV-Auswanderer auch ihre Zukunft in den USA?

Oʻahu – Manuela (54) und Konny Reimann (67) zählen zu den beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Stars. Die TV-Auswanderer träumten von einem Leben in den USA und ließen sich 2004 zunächst in Texas nieder. Vor einigen Jahren sehnten sich die beiden dann erneut nach einem Neuanfang und bauten sich auf Hawaii ein Zuhause auf. Planen sie nun etwa schon den nächsten Umzug?

Seit 19 Jahren in den USA: Zieht es die Reimanns wieder an einen anderen Ort?

Auf ihren Social-Media-Kanälen lassen die TV-Auswanderer ihre Fans gerne an ihrem Leben auf der hawaiianischen Hauptinsel Oʻahu teilhaben: Vor Kurzem dokumentierte Manuela Reimann z.B., wie sie von einem Papagei angerülpst worden ist. Die Reimanns machen im Netz immer wieder deutlich, dass das Leben in den USA nach wie vor ein großes Abenteuer für sie ist. Doch sehen sie auch ihre Zukunft fernab der deutschen Heimat?

Vor einigen Tagen meldeten sich die Reimanns mit einem ganz besonderen Update bei ihren Followern: „Seit 19 Jahren sind wir jetzt in den USA. Und wer weiß, wo wir in 19 Jahren sind“, freute sich Konny in einem Facebook-Video über das Jubiläum – und deutete gleichzeitig an, dass ein erneuter Umzug offenbar nicht ganz ausgeschlossen ist. „Bei uns weiß man nie“, zeigte sich auch seine Ehefrau Manu unschlüssig.

Traumziel O‘ahu: Auf dieser hawaiianischen Insel haben die Reimanns ihr Paradies gefunden! O‘ahu ist eine der acht Hauptinseln des hawaiianischen Archipels und mit rund einer Million Einwohner die bevölkerungsreichste Insel des US-Bundesstaats. Allein 350.000 Menschen leben in und um die Hauptstadt Honolulu, die das wirtschaftliche, kulturelle und touristische Zentrum Hawaiis bildet. Mit seinen weitläufigen Traumstränden, etlichen Luxushotels und der malerischen Landschaft ist Honolulu eines der beliebtesten Reiseziele innerhalb der USA. Insbesondere für begeisterte Surfer und Schwimmer lohnt sich die Reise nach O‘ahu, doch auch geschichtsinteressierte Touristen kommen hier auf ihre Kosten: Auf der Insel liegt unter anderem die Militärbasis Pearl Harbor, die 1941 Opfer eines japanischen Überraschungsangriffs wurde und damit zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg führte.

Neue Abenteuer der Reimanns erst Ende des Jahres im TV

Manuela und Konny Reimann lieben es, neue Orte zu erkunden. In der letzten Staffel ihrer Dokusoap „Willkommen bei den Reimanns“ nahmen sie die Zuschauer z. B. bei einem XXL-Roadtrip quer durch die USA mit. In vier Wochen wollten die ehemaligen Hamburger rund 8.000 Kilometer zurücklegen und dabei 17 Staaten passieren.

Auf neue Episoden von „Willkommen bei den Reimanns“ müssen sich die Zuschauer jedoch noch ein wenig gedulden. So wandte sich Manu kürzlich mit einer enttäuschenden Nachricht an die Fans: Die Reimann-Dokusoap wird erst Ende des Jahres ins Kabel eins-Programm zurückkehren. Verwendete Quellen: Facebook/Manuela Reimann