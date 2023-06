Die Wollnys eröffnen ihre „Wollnys Boutique“

Die Wollnys haben sich in der Türkei niedergelassen. Dort eröffnete die Großfamilie nun ihre „Die Wollnys“-Boutique inklusive Tattoostudio. © Instagram / diewollnys_boutique & RTLZWEI & Instagram / diewollnys_boutique

Die „schrecklich große Familie“ Wollny hat in der Türkei eine neue Geschäftsidee umgesetzt. Am 10. Juni eröffneten sie eine Boutique mit angeschlossenem Tattoo-Studio.

Ilica - Während im Fernsehen gerade keine aktuellen Folgen von „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ zu sehen sind, sind einige Familienmitglieder dafür um so geschäftiger mit einer neuen Geschäftsidee beschäftigt. Anfang Juni hatte Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) angekündigt, dass die „Die Wollnys“-Boutique am 10. Juni in Ilica eröffnet wird.

Der Shop hat bereits sein eigenes Instagram-Profil und schon 15.000 Follower. Am 12. Juni wurde dort ein erster Post geteilt. In dem kurzen Video wird das Sortiment des Shops, von dem es in Zukunft auch einen Online-Ableger geben soll, vorgestellt. Angeboten werden vor allem Kleidung und Fan-Artikel wie Tassen mit Wollny-Schriftzügen. Zudem wurde gleich die erste Rabatt-Aktion angekündigt.

Auf Instagram konnten Fans und Follower der Wollnys auch miterleben, wie die Eröffnung ablief. Gerade das Mini-Konzert von Tochter Estefania (21) war gut besucht, denn das wollten sich viele Besucher der Eröffnungsfeier nicht entgehen lassen. Ein weiteres Highlight war das Tattoo-Angebot, denn für kleines Geld konnten sich Kunden am Eröffnungstag tätowieren lassen.

Fan-Artikel und Tattoos

Aber wieso eigentlich Tattoos? Neben Mode und Wollny-Fanartikeln sollen in dem kleinen Shop auch Tätowierungen angeboten werden. Das Tattoo-Studio im Wollny-Shop heißt „Meine Perle Tattoo“ und wird von Ina und Taskin betrieben, die schon länger mit der Familie Wollny befreundet sind.

Rund um die Eröffnung des Shops waren eine Menge Kameras und auch Silvia Wollny bestätigte kürzlich in einer Instagram-Fragerunde: „Wir sind fleißig am Drehen!“. Auf die Frage, wann die neue Staffel bei RTL2 zu sehen sein wird, konnte sie leider noch keine konkrete Antwort geben, da der Sendestart noch nicht feststeht. Verwendete Quellen: Instagram / diewollnys_boutique; Instagram / meineperletattoo