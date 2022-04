„Wir freuen uns sehr“: Verlobung bei Wollnys - Fans sicher, dass es sich um Lavinia handelt

Von: Stella Rüggeberg

Bei den Wollnys jagt ein Highlight das nächste. Erst gibt Lavinia Wollny die Geburt ihres Babys bekannt, und nun folgt eine weitere Überraschung. Wie Silvia Wollny jetzt bekannt gibt, steht die nächste Wollny-Hochzeit an.

Heinsberg - Bei den Wollnys gibt es wieder große Neuigkeiten. Nachdem Lavinia Wollny mit ihrer Mama Silvia Wollny vor wenigen Wochen die Geburt ihres ersten Kindes bekannt gegeben hatte, und Sarafina in die Türkei auswanderte, steht nun das nächste große Event an. So soll eine Wollny-Tochter vor Kurzem „Ja“ gesagt haben.

Silvia Wollny verkündet große Neuigkeiten auf Instagram

Auf dem Instagram-Account von Silvia Wollny ist ein Bild von zwei Händen mit Ringen zu sehen. Eine männliche Hand mit schlichtem Ring und eine weibliche mit einem schönen Diamantenring. Im Hintergrund ein großer Strauß Rosen. Dazu schreibt das Wollny-Oberhaupt: „She say yes“ (zu Deutsch: Sie sagt ja).

„Wir freuen uns sehr für euch“, so Silvia Wollny weiter. Um welches glückliche Paar es sich dabei handelt, bleibt aber unklar. Viele Fans behaupten, es könnte sich um die frisch gebackenen Eltern Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer handeln. In einer Instagramstory von Tim Katzenbauer sollen aufmerksame Fans einen ähnlichen Ring an seinem Finger entdeckt haben.

Aufmerksame Fans haben eine Ahnung, um welches Paar es sich handelt

Auch Lavinia Wollny soll derzeit die gleichen Nägel haben, wie auf dem Bild. Andere behaupten hingegen, dass sich Sylvana Wollny und ihr Verlobter sich endlich das Ja-Wort gegeben haben. Um wen es sich jedoch genau handelt, behält die Familie vorerst noch für sich.

Auch Sarafina Wollny sorgte erst kürzlich mit einer Instagramstory für Schlagzeilen. Die junge Mama zeigte sich im Urlaub in der Türkei. Über eine Auswanderung dürfe Sarafina Wollny aber noch nicht sprechen.