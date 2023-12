Diese Weihnachtstradition pflegen DJ Ötzi und Florian Silbereisen seit Jahren

Sie sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde: Sänger DJ Ötzi und Moderator Florian Silbereisen verstehen sich auch jenseits der Bühne bestens. Sogar so gut, dass sie sich gemeinsam auf das Fest der Liebe einstimmen.

Österreich – Im Showbusiness herrscht oft Konkurrenzkampf und Neid. Doch es gibt sie auch dort, die echte Freundschaft. Moderator Florian Silbereisen (42) und Schlagersänger DJ Ötzi (52) sind ein Beispiel dafür. Die Schlagerstars pflegen sogar eine gemeinsame Weihnachtstradition.

Vor dem Auftritt massiert DJ Ötzi seinen Kumpel Silbereisen

„Alles, was mit Florian zu tun hat, hat natürlich auch für mich eine Kraft. Weil er einer meiner besten Freunde ist. Und das seit Ewigkeiten schon“, betonte der „Anton aus Tirol“-Sänger im Interview mit schlager.de. Für seinen Best Buddy schaltet er sogar extra den Fernseher ein, wenn eine „Traumschiff“-Episode mit Silbereisen im ZDF läuft. Doch die beiden Stars verbindet noch viel mehr...

In der Weihnachtszeit sehen sie sich besonders oft - beruflich und privat. Vor dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ am 2. Dezember verwöhnte Ötzi, der eigentlich Gerry Friedle heißt, seinen Promi-Kumpel sogar mit einer Schulter-Massage. Der Moderator freute sich gegenüber bild.de: „So eine Massage ist kurz vor der Sendung eine schöne Überraschung. Gerry weiß genau, wie er massieren muss, um Energie im Körper freizusetzen. Das nehme ich natürlich gern an.“

Am 23. Dezember überraschen sich Florian Silbereisen und DJ Ötzi mit Speisen

Die beiden Männer genießen es offensichtlich, wenn sich ihre beruflichen Wege kreuzen. Aber der schönste Termin dürfte wohl ein privater sein: Seit langem verbringen die Freunde den 23. Dezember gemeinsam in Ötzis Heimat Österreich, wo auch Silbereisen seit einiger Zeit lebt. „Es ist eigentlich schon Tradition in den letzten sechs, sieben Jahren“, verriet der Sänger. Gegenüber bild.de packte er noch weitere Details aus: „Dazu gehört natürlich auch ein Festessen. In diesem Jahr ist Florian mit der Zubereitung der Vorspeise dran und ich mit dem Hauptgang.“

Weiteres konnte er dazu aber nicht verraten – denn: „Was dann genau auf dem Tisch kommt, ist an diesem Tag eine Überraschung.“ Pünktlich zur Weihnachtszeit hat 42-Jährige allen Grund, aufzuatmen: Über die Zukunft von Florian Silbereisens „Feste“-Shows wurde endlich ein Urteil gefällt. Verwendete Quellen: bild.de, schlager.de