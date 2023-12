Beatrice Egli verrät: Diesen Beruf würde sie nach ihrem Schlager-Aus machen

Schlagerstar Beatrice Egli schwimmt eigentlich auf der Erfolgswelle. Einen Plan B hat sie allerdings trotzdem, wie sie nun verraten hat.

Pfäffikon – Sängerin Beatrice Egli (35) erlangte 2013 in der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ ihren großen Durchbruch. Mit ihrer Teilnahme konnte sie nicht nur Dieter Bohlen (69), sondern auch die Fernsehzuschauer begeistern, die sie zur Siegerin kürten. Seitdem geht es in ihrer Karriere steil bergauf: Sie hat Millionen Alben verkauft, erobert regelmäßig einen Platz in den Charts und moderiert ihre eigene TV-Show. Trotzdem hat die Schlagersängerin einen Plan B in der Tasche, falls es mit der Musikkarriere mal nicht mehr so laufen sollte.

Mut zur Veränderung brachte Beatrice Egli voran

Der Grund für ihre alternativen Pläne ging eigentlich von der Angst vor dem Karriereende aus, wie auch „Schlager.de“ berichtet. Demnach konnte sie nicht absehen, wie sich ihr Weg entwickeln würde, bis sie schließlich mutig nach Veränderungen griff: ein neues Team, ein neues Plattenlabel, eine neue Umgebung.

„Es war ein bisschen wie das Gefühl, ‚Jetzt bin ich erwachsen geworden, und deshalb muss ich von zu Hause ausziehen, obwohl es dort superschön ist.‘ Ich habe diese Veränderung aber gebraucht, um mich weiterzuentwickeln“, zitiert „Schlager.de“ die Schweizerin.

Beatrice Egli: „Vielleicht mache ich eine Schneiderlehre“

„Ich weiß, falls es mal mit der Musik nicht so läuft, werde ich immer arbeiten können, solange ich gesund bin. Ich kann alles machen, was ich will“, erzählte Egli gegenüber der „Berliner Morgenpost“. Und ihre Berufsidee ist sehr konkret: „Vielleicht mache ich eine Schneiderlehre“. Wie sie in einem „RTL“-Interview untermauerte, sei es etwas, das ihr besonders gut gefallen könnte: „Weil ich es selbst auch nicht so leicht hatte, Mode zu finden“, heißt es. Und weiter: „Ich kann sehr gut nachempfinden, wie es ist für Frauen, die ein bisschen Rundungen haben.“

Dass sie sich für andere Frauen einsetzt, ist allerdings nicht neu: Auch zum Thema Gleichberechtigung macht sie sich für andere Frauen stark und fordert unter anderem Frauen auf, einander zu fördern. „Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir Frauen uns noch mehr unterstützen", erklärte Beatrice Egli dazu im Interview mit dem „Playboy". Da bleibt zu hoffen, dass sie zukünftig nicht wirklich hinter einer Nähmaschine verschwindet, sondern auch weiterhin von der Bühne aus Frauen ermutigt … Das kann unter Umständen richtig gefährlich werden: Wie Patricia Kelly (54) jüngst verriet, bekam die Kelly Family einst sogar Bombendrohungen vor ihren Konzerten.