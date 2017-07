Soap-Star mit Nacktfotos erpresst - sie zeigt sie einfach allen

Soap-Schauspielerin Carmen Aub wurde von einem Journalisten mit Nacktfotos erpresst. Doch der schöne Serien-Star reagierte genial und veröffentlichte die pikanten Fotos einfach selbst.

Mexiko Stadt - In ihrer Heimat Mexiko ist die 27-Jährige Carmen Aub ein Star. Im Fernsehen gehört die langhaarige Schönheit längst zum Serienalltag der TV-Zuschauer. Bei Instagram folgen Carmen Aub mehr eine Million Menschen. Lange Zeit schien es so, als gebe es in Carmens Leben nur die Sonne am blauen Himmel.

En una dimensión donde la señal no existe y los filtros no son necesarios Ein Beitrag geteilt von Carmen Aub (@carmenaub) am 30. Mai 2017 um 17:06 Uhr

Doch dann bekam Carmen eine schockierende Nachricht von einem Journalisten. Der Mann war in den Besitz von zwei pikanten Nacktfotos von ihr gekommen, forderte von der Schauspielerin Geld, damit er die Fotos nicht veröffentlichen würde. Carmen war darauf mit einem nackten Mann zu sehen.

Una "reportera" me pidió $1,000 dólares para disque frenar estas fotos viejísimas, mejor se las doy gratis y ese dinero lo doné a #lovehealsfoundation www.acria.org #HAPPYPRIDE Ein Beitrag geteilt von Carmen Aub (@carmenaub) am 24. Jun 2017 um 19:33 Uhr

Doch die 27-Jährige reagierte genial und stellte den Journalisten bloß. Sie veröffentlichte die Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen einfach selbst und schrieb an ihre Follower: „Ein Reporter wollte 1000 Dollar, damit er diese alten Fotos von mir nicht veröffentlicht. Ich zeige sie euch hier - gratis.“

+ Diese beiden Nacktfotos veröffentlichte Carmen Aub selbst. © Screenshot Snapchat

Carmen Aub veröffentlichte die beiden Handyfotos, nutzte Emojis, um Brustwarzen und Intimbereich zu verbergen. Doch damit nicht genug: Die geforderten 1000 Dollar zahlte sie am Ende - allerdings nicht dem Erpresser, sondern spendete das Geld einer gemeinnützigen Einrichtung, die HIV-infizierten Menschen hilft.

Sábado de: Esperar. Estudiar. Foto para Instagram. ✌ Ein Beitrag geteilt von Carmen Aub (@carmenaub) am 27. Mai 2017 um 13:42 Uhr

Was mit dem Journalisten passiert ist, ließ Carmen offen. Fest steht: Mit Nacktfotos wird die 27-jährige Mexikanerin wohl so schnell nicht mehr erpresst werden ...

Rubriklistenbild: © Screenshot instagram/Snapchat