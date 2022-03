„Dieses Grundstück ist so riesig“: Jessica Haller gibt erste Einblicke in ihre neue Luxus-Villa

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Der Umzug ins neue Luxus-Heim muss natürlich gebührend gefeiert werden © Instagram: jessica_haller & johannes_haller

Die Hallers sind mitten im Umzugsstress. Endlich können sie ihre neue Villa auf Ibiza beziehen. Jessica zeigt schon mal erste Bilder von ihrem neuen Luxusheim.

Ibiza - Es war gar nicht so leicht für Jessica (31) und Johannes Haller (34), das richtige Haus für ihre junge Familie zu finden. Doch nun ist es endlich so weit: der Umzug ins neue Heim steht an. Und das hat es ganz schön in sich, wie tz.de berichtet.

Jessica und Johannes Haller ziehen endlich in ihre neue Luxus-Villa

Packchaos, Ausräumen des alten Hauses und Transport der Möbel ins neue Heim - die Hallers sind mitten im Umzugsstress. Für ihre Community hat Influencerin Jessi dennoch schon einige Eindrücke von der neuen Luxus-Villa auf Lager.

Und die hat es ganz schön in sich! Große Räumlichkeiten, mit noch größerem Außenbereich, inklusive überdachter Veranda und einem wunderschönen Pool. Hier lässt es sich auf jeden Fall gut aushalten.

Jessica Haller überwältigt von der Größe ihres neuen Zuhauses

Jessi scheint selbst noch gar nicht richtig realisiert zu haben, auf was für einem Anwesen sie künftig leben wird. „Boah, es ist super herrschaftlich“, so die junge Mutter in ihrer neuesten Instagramstory, während sie die lange Einfahrt zu ihrem Haus entlangfährt. „Dieses Grundstück ist einfach so riesig, so sooo crazy“, führt die ehemalige Bachelorette weiter aus.

Hoffentlich kann sich Jessi in ihrem neuen Zuhause bald von den ganzen Strapazen der letzten Zeit erholen. Zuletzt hatte sie offenbart, wegen eines Rückenleides „vor Schmerzen geweint“ zu haben.

Verwendete Quellen: instagram.com/jessica_haller