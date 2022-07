„Dieter Bohlen ist DSDS“: Michelle überrascht mit Seitenhieb gegen Florian Silbereisen

Michelle saß 2016 und 2017 neben Dieter Bohlen in der Jury und freut sich nun wieder darauf, ihn bei DSDS zu sehen. (Fotomontage) © Instagram/Michelle & IMAGO/Future Image

Dieter Bohlen kehrt hinter das DSDS-Jurypult zurück und Florian Silbereisen fliegt. Genau die richtige Entscheidung, findet Schlagerstar Michelle. Sie saß 2016 und 2017 neben dem Poptitan in der Jury und freut sich nun wieder darauf, ihn bei DSDS zu sehen.

Köln - Es ist wohl DIE TV-Sensation: Nach einer einjährigen Pause vom Jurypult kehrt Dieter Bohlen im Frühjahr 2023 zu DSDS zurück. Heißt aber auch gleichzeitig, dass für Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gab nun ist Schluss ist. Jetzt reagiert Schlagersängerin und ehemalige Jurykollegin Michelle in ihren Instagram-Storys auf den plötzlichen Jurywechsel - und steht 100 Prozent hinter dem Poptitan.

„Dieter Bohlen ist DSDS“: Michelle überrascht mit Seitenhieb gegen Florian Silbereisen

„Ich habe gerade gelesen, dass Dieter Bohlen DSDS macht“, beginnt Michelle (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) ihre neuste Instagram-Story. Ungeschminkt und mit Baseball-Cap spaziert die Schlagersängerin am Rhein entlang. Ihre Freude am Bohlen-Comeback kann sie dabei nicht verbergen: „Ich freue mich, dass der King of DSDS wieder da ist. Wo er nämlich hingehört. Das ist seine Sendung. Er ist der DSDS“.

Ein großes Kompliment für den Poptitan, für Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) ist das Statement aber wohl weniger schmeichelhaft. Dieser kleine Seitenhieb gegen ihren Schlagerkollegen überrascht, immerhin war Michelle erst vor wenigen Tagen zu Gast bei seiner „Schlagerstrandparty“.

„So, wie es sein soll“: Schlagerstar Michelle steht hinter Dieter Bohlen

„Lieber Dieter von meiner Seite: ich freue mich mega, mega, mega, mega, mega, dass du wieder da am Start bist und jetzt hier mal wieder den Laden aufräumst. So wie es sein soll“, fügt Michelle schließlich noch hinzu. Michelle ist also eindeutig „Team Bohlen“.

Die Fans im Netz sind gespaltener Meinung: Viele finden es schade, dass Florian Silbereisen geht. Aber einige feiern - ähnlich wie Michelle - die Rückkehr von Dieter Bohlen auch, denn ohne ihn sei DSDS einfach nur langweilig gewesen.