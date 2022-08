Bühnen-Comeback: Dieter Bohlen singt wieder seine Modern-Talking-Songs

Dieter Bohlen feiert sein Comeback nicht nur im TV, sondern auch auf der Bühne. © IMAGO / Marc John

Er meldet sich zurück: Dieter Bohlen feiert ein Bühnen-Comeback. Der Star gibt erneut seine alten Modern-Talking-Hits zum Besten.

Bonn – Er singt seine alten Hits: Dieter Bohlen (68) feiert ein überraschendes Bühnencomeback mit Modern-Talking-Songs. Der „DSDS“-Chef-Juror meldet sich im nächsten Jahr nicht nur als Jurymitglied in der Staffel zum 20. Jubiläum des RTL-Talentwettbewerbs zurück, sondern wird in Zukunft auch wieder mit alten Liedern auf der Bühne stehen. Die Rückkehr als „DSDS“-Jurymitglied hatte er zuvor in einem Instagram-Videoclip angekündigt, nachdem er sich ein Jahr lang eine Pause von dem TV-Format genommen hatte.

Der Poptitan möchte sich auf seine Wurzeln besinnen und gab bei seinem Auftritt auf dem Festival Lieblingslieder in Bonn vor 15.000 Schlagerfans einige Lieder aus seinen Modern-Talking-Bandzeiten mit Thomas Anders (59) zum Besten. Zu den Songs, mit denen der Künstler bei der Show seinen Fans mächtig einheizte, gehörten Welthits wie „You‘re My Heart, You‘re My Soul“, „Cheri Cheri Lady“ und „Brother Louie“. Das Bühnencomeback des Musikproduzenten wurde bei dem Event mit einem Feuerwerk abgeschlossen.

Dieter Bohlen feiert Bühnen-Comeback und singt wieder Modern-Talking-Songs

Im Rahmen seines Bühnencomebacks verkündete der lebensfrohe Künstler gegenüber seinen Fans, dass man das Beste aus seinem Leben machen und versuchen sollte, einfach glücklich zu sein. „Seid glücklich. Es gibt nur ein Leben. Macht das Beste daraus”, gab der kultige Star vor dem Publikum zum Abschluss bei dem Musikfestival bekannt. Die Follower des Sängers können sich zudem darauf freuen, ihr Idol demnächst bei seiner geplanten Tour bewundern zu können.