Dieter Bohlen möchte seinen Kindern ein „vernünftiges Wertesystem“ vermitteln

Abgesehen davon, dass DSDS in die letzte Runde geht, ist bei der Castingshow so ziemlich alles beim Alten. Nun spricht Dieter Bohlen über seine Werte.

Schon zu Beginn der 20. und letzten Runde von „Deutschland sucht den Superstar“ kam es zu einem Eklat, als bekannt wurde, dass Chef-Juror Dieter Bohlen (68) eine Kandidatin im Casting beleidigt hatte. Der DSDS-Haussender RTL hatte die verletzenden Aussagen zwar nicht gesendet, sah sich aber auch nicht weiter in der Verantwortung einzuschreiten. Bei RTL.de war nun unter „News“ zu lesen, dass der aus seiner Juroren-Tätigkeit als „streng“ bekannte Bohlen auch mit seinen Kindern sehr konsequent sei.

Dieter Bohlen möchte seinen Kindern ein „vernünftiges Wertesystem“ vermitteln © Instagram/dieterbohlen & IMAGO / Panama Pictures

So sprach der sechsfache Vater mit Moderatorin Frauke Ludowig (59) darüber, was er seinen Kindern außer einem gewaltigen Erbe mitgeben möchte. „Unsere wichtigste Aufgabe ist es, denen ein vernünftiges Wertesystem zu vermitteln“, meint er. Mit seiner Freundin Carina Walz (39) hat er zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren. Wie er im Interview verriet, betet er mit beiden regelmäßig beim Frühstück. Das müsse nicht „stundenlang“ sein, aber „Wir wollen uns schon bedanken für das, was wir haben“, sagte er überzeugt.

Ab April geht Dieter Bohlen ein letztes Mal auf Tour

Wie sich die christlichen Werte mit seiner teils recht verletzenden Art vereinbaren lassen, kommentierte Bohlen nicht. Das Pop-Urgestein ist sich in Hinblick auf den „Slutshaming“-Aufschrei jedenfalls keiner Schuld bewusst. In seiner Instagram-Story schreibt er nur trocken: „Es gibt weder Krisensitzungen noch sonst was. Ich freu mich auf meine Tour.“ Ebenso wie die DSDS-Staffel wird auch Dieter Bohlen eine Abschlussrunde antreten, und „Das größte Comeback aller Zeiten“ wird seine letzte Tour sein. Und während Pietro Lombardi (30) in der DSDS-Jury an der Seite seines Mentors sitzt, wird er ihn für die Tour als „Special Guest“ begleiten.