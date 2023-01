„Dieser Blick, so ungläubig und dankbar“: Dieter Bohlen zahlt regelmäßig beim Bäcker für Omas mit

Pop-Titan mit großem Herz

Dieter Bohlen spendiert Omis beim Bäcker gern mal den EInkauf.

Dieter Bohlen verrät, wie erstaunlich großzügig er im privaten Leben ist. Beim Bäcker spendiert er älteren Frauen regelmäßig den gesamten Einkauf.

Er ist Pop-Titan, DSDS-Juror und Musikproduzent: Dieter Bohlen (68) hat in seinem Leben bereits viel erreicht. Dementsprechend haften ihm auch viele Labels an. Oft wird er mit den knallharten Sprüchen in Verbindung gebracht, die er am DSDS-Jurypult immer wieder heraushaut. Doch der ehemalige Modern-Talking-Sänger kann auch anders. Im RTL-Interview zeigt Dieter nun seine wohltätige Seite. Viele Fans wissen nicht, wie großzügig der TV-Star gegenüber seinen Mitmenschen ist. Vor allem älteren Frauen könne er keinen Wunsch abschlagen.

„Jeder Oma, die vor mir beim Bäcker steht, bezahle ich den Einkauf“, verrät der Komponist. „Die bestellen drei Brötchen und für den Nachmittag ein Stückchen Apfelkuchen.“ Die Reaktion der älteren Damen sei einfach unbezahlbar. „Wenn du denen sagst, ‚Ich zahle das gleich mit‘ - dieser Blick, so ungläubig und dankbar, ich mag das sehr“, berichtet Dieter gerührt.

Dieter Bohlen: Senioren ließen ihn dreistellige Rechnung zahlen

Manchmal hätten es die Senioren aber unerwarteterweise faustdick hinter den Ohren. „Ich hatte aber auch schon Omis, die mich aufs Kreuz gelegt haben“, gesteht Dieter. Bei einem kürzlichen Besuch im Supermarkt habe er wieder den Wohltäter gespielt – und dabei eine böse Überraschung erlebt. „Da saßen zwei Omis, deren Rechnung ich mit auf meine habe schreiben lassen. Die hatten zu meiner großen Überraschung tatsächlich 102 Euros auf der Uhr, weil sie sich einen kleinen Schampus und ich weiß nicht was gegönnt haben!“, lacht er.

Zwar habe er die Rechnung „gerne“ gezahlt, „aber da musste ich schon schmunzeln“, verrät der Hit-Produzent. Allgemein lasse sich Dieter gerne von älteren Menschen um den Finger wickeln. „Die 80-, 90-Jährigen brauchen mich nur anzugucken, dann tu‘ ich alles für die“, schwärmt er. „Meine Omi ist auf jeden Fall auf ewig die tollste Frau auf diesem Planeten für mich.“

Wie wäre es also mit einer DSDS-Version für Senioren? Das Jury-Urgestein ist Feuer und Flamme: „Omis und Opas dürfen Dieter vorsingen, das wäre ein gutes Format!“