Dieter Bohlen sicher, dass es noch eine Staffel DSDS geben wird

DSDS hat wieder gute Quoten – allerdings wohl nicht wegen der tollen musikalischen Darbietungen. Doch Juror Dieter Bohlen ist nun sicher: Es geht ewig weiter. © Stefan Gregorowius dpa

Es ist aber auch ein Hin und Her: Erst gab Dieter Bohlen im März 2021 seinen Ausstieg als Juror bei DSDS und „Das Supertalent“ bekannt. Schon 2022 hat er sich mit RTL scheinbar doch einigen können und seit Anfang 2023 putzt er bei DSDS wieder Kandidaten herunter. Gleich zu Beginn der neuen Staffel äußerte er sich einer Teilnehmerin gegenüber so abwertend, dass es im Netz einen Sexismus-Aufschrei gab und RTL die betreffenden Casting-Szenen schneiden musste. Es folgte ein übler Streit mit Jury-Kollegin Katja Krasavice (26), bei dem wohl noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Langsam stellt sich die Frage, ob das Format nur noch durch Ärger und Streit für Aufmerksamkeit sorgen kann und vielleicht einfach sein Zenit überschritten hat. Einer sieht das auf jeden Fall anders. Denn während bislang vom DSDS-Haussender RTL eher in die Richtung kommuniziert wurde, dass die 20. Staffel auch die letzte sein wird, meint der Poptitan nun, dass die Sendung durchaus doch in die 21. Staffel gehen könnte. In einem Gespräch mit dem Radiosender „94,3 rs2 2“ sagte er: „Und wenn die 375. Staffel gut läuft, wird‘s auch eine neue Staffel geben“.

„Alte Menschen lernen nicht mehr dazu“

Dieter wäre eben nicht der Dieter, wenn er sich in Bezug auf Kritik nicht betont gleichgültig gäbe. So verkündete er nach dem Slutshaming-Eklat um Teilnehmerin Jill Lange (22) ungerührt in einer Instagram-Story: „Es gibt weder Krisensitzungen noch sonst was.“ Vielleicht ist diese fehlende Kritikfähigkeit auch der Grund, warum er nach der Auseinandersetzung mit Katja Krasavice nun in die Offensive geht und die ewige Weiterexistenz von „Deutschland sucht den Superstar“ heraufbeschwört.

Doch so sehr das Pop-Urgestein auch aneckt, seine Fangemeinde hält seit Jahrzehnten unbeirrbar zu ihm. Das können Außenstehende nicht immer ganz nachvollziehen. Als RTL und DSDS Dieter Bohlen auf Instagram zum 69. Geburtstag gratulierten, schrieb eine Userin: „Wer dem nach der Nummer mit Katja gratuliert, ist einfach nur krank“. Auch ein anderer Nutzer wundert sich: „Nicht mal hallo sagen würde ich dem“, worauf eine weitere Person antwortet: „Naja, alte Menschen lernen nicht mehr dazu“. Und damit sind scheinbar sowohl Dieter Bohlen als auch seine Fans gemeint.