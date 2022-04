Dieter Bohlen ist zurück! Poptitan traut Pietro Lombardi und Katja Krasavice für Modern-Talking-Cover

Nun herrscht endlich Gewissheit: Weil vor wenigen Tagen ein Hochzeitsfoto von DSDS-Gewinner Pietro Lombardi und Rapperin Katja Krasavice im Netz auftauchte, spekulierten viele Fans über einen gemeinsamen Song. Der kommt nun bald tatsächlich – und beschert Dieter Bohlen ein Comeback!

Köln - Lange war unklar, welches große Projekt sich Dieter Bohlen (68; hier alle News zu Poptitan Dieter Bohlen im Überblick) nach seinem „Deutschland sucht den Superstar“-Rauswurf als nächstes vornehmen würde, doch jetzt erregt der Poptitan allerlei Aufregung – und das ausgerechnet an der Seite seines ehemaligen DSDS-Schützlings Pietro Lombardi (29)! Der sorgt seit einigen Tagen wegen eines angeblichen Hochzeitsfotos mit Rapperin Katja Krasavice (25) ohnehin schon für reichlich Schlagzeilen. Nun ist klar: Das Trio macht gemeinsame Sache!

Dieter Bohlen Sänger, Musikproduzent und Ex-DSDS-Juror Geboren 7. Februar 1954 in Berne Partnerin Carina Walz (seit 2006) Musikgruppen Modern Talking, Blue System

Klarheit um Hochzeitsfoto von Pietro Lombardi und Katja Krasavice – Song mit Dieter Bohlen angekündigt

Ein Foto mit Folgen: Als Pietro Lombardi und Katja Krasavice sich jüngst gemeinsam vor dem Traualtar ablichten ließen, wurde teils heftig spekuliert. Haben die beiden Superstars tatsächlich zusammengefunden?

Ja, haben sie – allerdings nicht partnerschaftlich, sondern künstlerisch, denn der „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner von 2011 und die Nummer-eins-Rapperin haben gemeinsam einen Song aufgenommen. Geholfen hat dabei niemand Geringeres als Dieter Bohlen, der sich damit auch endlich musikalisch wieder zurückmeldet.

Dieter Bohlen ist zurück! Poptitan traut Pietro Lombardi und Katja Krasavice für Modern-Talking-Cover

Wie ein kurzer Ausschnitt aus dem potenziellen Musikvideo belegt, den alle drei Stars auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen teilten, gibt es Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice bald im Dreierpack: Der Clip zeigt nicht nur den „Phänomenal“-Sänger und die 25-Jährige in festlicher Kluft vor dem Traualtar, sondern auch den Poptitan höchstpersönlich, der dort für das vorgebliche Paar als Priester einspringt.

Seinen Segen gibt Dieter Bohlen den beiden damit gleich doppelt, denn zu dritt singen die Musiker ein modernes Cover des Modern-Talking-Klassikers „You‘re My Heart, You‘re My Soul“. Für den 68-Jährigen, der in der aktuellen Staffel kein Teil der neuen DSDS-Jury mehr ist, ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Pietro Lombardi. Die beiden gelten als enge Freunde, sprachen zuletzt immer wieder über mögliche gemeinsame Pläne.

Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice covern Modern Talking – Release Anfang Mai

Die neue „You‘re My Heart, You‘re My Soul“-Version von Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice soll Anfang Mai erscheinen. Das zugehörige Video, in welchem der Poptitan seine beiden Feature-Partner traut, wird am 5. Mai um 23:59 Uhr seine Premiere feiern.

Musikalisch wurde der Modern-Talking-Hit deutlich überarbeitet, wie die erste Kostprobe zeigt. Darauf dominieren moderne Dance-Beats, Autotune-Gesang und jede Menge Gefühl.

