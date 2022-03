Dieter Bohlens Ex Naddel hat neuen Job: „Werdet mich bald wieder in Aktion erleben“

Von: Stella Rüggeberg

Naddel will nun fremde Häuser einrichten und damit Geld verdienen © picture alliance / dpa | Hubert Boesl & IMAGO / Shotshop

Hat Naddel nun endlich ihren Traumjob gefunden? Die Ex von Dieter Bohlen möchte fremde Häuser einrichten und damit ihre Kreativität beweisen. Erfahrung soll sie schon in Dieter Bohlens Anwesen in Tötensen gesammelt haben.

Hamburg - Nadja „Naddel“ Abd El Farrag (56) wagt einen Neuanfang. 2020 machte sie bereits eine Ausbildung zur Wellness-Masseurin und versuchte sich auch als Aushilfe in einer Bäckerei. Doch nun will die Ex von Dieter Bohlen (68) mit einem völlig neuen Job durchstarten, wie tz.de berichtet.

Naddel will ihre Kunden für Instagram filmen

Vor wenigen Tagen meldet sich Nadja Abd El Farrag mit großen News bei ihren knapp 13.000 Instagram-Followern: „Bald werdet ihr mich endlich wieder in Aktion erleben. Mehr davon gibt es in den nächsten Tagen“, gibt sie in ihrem jüngsten Beitrag bekannt. In einem Bild-Interview verrät sie nun, was genau dahinter steckt.

Die Ex von Dieter Bohlen möchte fremde Häuser einrichten! In der Anfangsphase will sie dies sogar honorarfrei machen, da sie erstmal ihr Können beweisen will. „Bezahlt werden müssen nur die Deko-Artikel“, erklärt sie gegenüber bild.de. Die einzige Bedingung der 56-Jährigen: sie möchte ihre Kunden und die Inneneinrichtung filmen und mit ihren Followern auf Instagram teilen.

Naddel will mit ihren Ideen für Inneneinrichtung alle verblüffen

Inneneinrichtungs-Erfahrung soll Naddel schon reichlich bei ihrem Ex gesammelt haben: „Ich hatte schon immer ein Faible für Einrichtungen, schon bei Dieter in Tötensen, aber da war nix mehr zu retten“, lacht sie. Auch ihre eigene Wohnung habe die 56-Jährige schon öfters umdekoriert. „Ich habe einfach ein Händchen dafür, immer Geschmack bewiesen. Ich werde alle verblüffen“, verrät Naddel stolz.

Ihre Follower dürfen also gespannt sein, was Naddel für einen Geschmack hat, wenn es um die Inneneinrichtung geht. Wann ihre Fans die erste Einrichtung zu sehen bekommen, bleibt noch ungewiss. Erst kürzlich musste die 56-Jährige einen harten Schock verkraften: Hacker zerstörten Anfang des Jahres ihren Instagram-Kanal.

Verwendete Quellen: bild.de