„Trinkst Du noch?“: Dieter Bohlens Ex Nadja Abd el Farrag zeigt private Nachrichten

Reality-Star Nadja Abd el Farrag gibt auf ihrem Instagram-Profil immer mal wieder private Einblicke in ihr Leben. Nun zeigte die 57-Jährige ihren Fans welche Nachrichten sie von anderen Usern bekommt. Dabei muss sie einiges über sich ergehen lassen.

Hamburg - Als Ex-Freundin von Pop-Titan Dieter Bohlen wurde Nadja Abd el Farrag bekannt. Doch sie baute sich nach und nach ihr eigenes Imperium auf und zeigte sich in vielen Reality-TV-Formaten. Die 57-Jährige ist bis heute ein bekannter TV-Star - doch immer wieder muss sie bittere Nachrichten über sich ergehen lassen, wie tz.de berichtet.

Nadja Abd el Farrag auf Instagram: Einblicke in ihr Leben

Ob im Garten mit ihrem Hund, mit Reality-TV-Freundinnen oder Presseberichte - ihren 15.000 Abonnenten auf Instagram gibt die 57-Jährige einen regelmäßigen Einblick in ihr Privatleben. Derzeit lebt Nadja Abd el Farrag in der Hansestadt Hamburg.

Doch es scheint so, als müssten einige ihrer Follower und Instagram-User den TV-Star immer wieder nach ihrer Vergangenheit fragen. Doch Nadja Abd el Farrag geht damit offen um.

So schrieb ihr eine Userin in einer privaten Nachricht auf Instagram: „Trinkst du noch?“. Nadja Abd el Farrag machte vor vielen Jahren einige Schlagzeilen durch Alkohol-Exzesse. Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Doch die 57-Jährige kontert mit einem Spruch: „Ja natürlich, jeden Tag ein ganzes Fass. Get a life, Omi“, kommentierte sie in ihrer Instagram-Story.

Auch zu ihrer damaligen Essstörung wurde sie drauf angesprochen: „Kotzt du es danach wieder aus? Ich finde, du siehst sehr krank aus“, schrieb ein weiterer User. Doch mittlerweile kann Nadja Abd el Farrag über solche Kommentare hinwegsehen. Schließlich ist die 57-Jährige schon länger in dem Business und musste schon einiges über sich ergehen lassen.

