Dritte Ehe mit 86 Jahren: Didi Hallervorden hat sich verlobt

Dieter Hallervorden und Christiane Zander haben sich verlobt © dpa | Jens Kalaene

Aller guten Dinge sind drei: Kabarettist Dieter Hallervorden wagt mit seiner Partnerin Christiane den Schritt vor den Traualtar.

Didi will’s noch einmal wissen: Mit 86 Jahren hat sich Dieter Hallervorden mit seiner Lebensgefährtin Christiane Zander (56) verlobt. Zum dritten Mal will der Komiker den Bund der Ehe eingehen. „Wir trauen uns“, bestätigt er fröhlich im Interview mit der Zeitung Bild am Sonntag. Tatsächlich ist das Paar bereits seit November letzten Jahres verlobt. „Selbstverständlich habe ich ihr einen Antrag gemacht“, so Hallervorden.

Das Liebesglück mit Christiane hatte der Kabarettist 2016 öffentlich gemacht. Und mit den Jahren scheint die Beziehung der beiden nur stärker geworden zu sein. Daher wollen Dieter Hallervorden und Christiane Zander nun den nächsten Schritt wagen und sich das Jawort geben. „Das verflixte siebte Jahr liegt hinter uns. Nun wollen wir endlich unser Lebensmotto durch den Bund der Ehe besiegeln: für immer und ewig!“, freut sich der Schauspieler.

Kennengelernt hat sich das Paar übrigens im Berliner Schlosspark Theater, wo auch die Hochzeit gefeiert werden soll. Mit der Frage „Ist das zufällig noch frei?“ machte Hallervorden damals Bekanntschaft mit der schönen Ex-Stuntfrau, die an der Bar saß. Christiane gefiel der Mut des Moderators und sie verabredeten sich auf ein Date – der Rest ist Geschichte. „Christiane ist meine neue Heimat“, schwärmt Hallervorden über seine Verlobte.

Dieter Hallervorden schloss eine dritte Ehe nie aus

Der TV-Star war bereits zweimal verheiratet. Aus der Ehe mit Rotraud Schindler (81) stammen die Kinder Dieter jun. (59) und Nathalie (56), während ihm seine zweite Frau Elena Blume (61) Tochter Laura (36) und Sohn Johannes (23) schenkte. Mit Elena Blume war Dieter Hallervorden über 25 Jahre verheiratet. Allerdings war die Ehe laut dem Theaterleiter zum Schluss lediglich „kameradschaftlich“.

Nun will Hallervorden im dritten Anlauf sein großes Eheglück finden. Tatsächlich hatte er sich die Option stets offengelassen, erneut vor den Traualtar zu treten. „Wenn die Frau, die ich frage, mir keinen Korb gibt“, gab er vor zwei Jahren gegenüber Bunte an. Dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen – Didi kann also ganz entspannt seiner Hochzeitsfeier entgegenfiebern.