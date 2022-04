„Dir steht einfach alles“: Beatrice Egli begeistert Fans im bunten 80er-Look

Sie kann einfach alles tragen! Beatrice Egli teilte ein Instagram-Foto, auf dem sie im bunten 80er-Look strahlt. Die Fans des Stars feiern das Outfit des Schlagerstars.

Pfäffikon – Sie strahlt im coolen 80er-Look! Beatrice Egli (33) verzaubert ihre Fans in einem glamourösen Outfit, das von der Mode der 80er-Jahre inspiriert wurde. Die schöne „Bunt“-Hitmacherin ließ ihre Follower an einem Schnappschuss von sich teilhaben, auf dem sie von einem Make-up-Artist geschminkt wird und freudestrahlend in die Kamera schaut.



Auf dem schönen Foto trägt die Schönheit ein Oberteil in einem strahlenden Blau und zahlreiche Ketten und bunte Ohrringe im Look der 80er-Jahre. Zu dem glamourösen Outfit trägt sie lange Haare, die ganz im Stil der 80er-Jahre gekreppt sind und mit einem bunten Haargummi zu einem hohen Pferdeschwanz gestylt wurden. In dem Beitrag rief sie ihre Fans dazu auf, sich auch selbst einmal ein Lächeln zu schenken und verkündete: „Schenke dir heute mal selbst ein Lächeln! Ganz nach dem Motto: ‚Komm steh auf, geh‘ raus und zeig dich. Schau dich an, wie schön du bist!‘“ Dem Posting fügte sie zudem die passenden Hashtags #ganzegal, #beatriceegli und #selbstliebe hinzu.

Beatrice Egli verzaubert in buntem 80er-Look

In den Kommentaren zu dem Posting sind zahlreiche positive Kommentare zu finden, in denen die Follower der einstigen „DSDS“-Sängerin das glamouröse 80er-Jahre-Outfit ihres Idols feiern. So schwärmte ein Fan des Stars ganz begeistert: „Ich bin neidisch, dir steht einfach alles. Wie machst du das?“ Ein weiterer User lobte das tolle Lächeln der Schweizerin und schrieb: „Du hast immer ein strahlendes Lächeln.“ Der coole 80er-Look scheint bei den Anhängern der Prominenten besonders gut angekommen zu sein!