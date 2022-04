Von „Très chick“ bis „Wow“: Anna Ermakova lässt Fans über ihr schwarzes Corsagen-Outfit diskutieren

Von: Alica Plate

Teilen

Anna Ermakova begeistert mit ihrem Look © Screenshot/Instagram/annaermakova1

Mit ihrem neusten Foto auf Instagram raubt Anna Ermakova ihren Fans den Atem. Darauf trägt die Tochter von Tennislegende Boris Becker eine schwarze Corsage. Ein Look, der bei ihren Followern gut ankommt.

London - Anna Ermakova hat sich auf Instagram eine große Reichweite aufgebaut. Der Tochter von Tennislegende Boris Becker folgen derzeit bereits über 40.000 Menschen auf der Social-Media-Plattform. Auf ihrem neusten Bild zeigt sich die 22-Jährige in einer schwarzen Corsage - ein Foto, das ihre Fans derzeit extrem begeistert.

Anna Ermakova ist auch auf Instagram erfolgreich

Nicht nur als Model ist der hübsche Rotschopf erfolgreich, sondern auch als Social-Media-Star. Anna Ermakova nimmt ihre Fans auf ihren Reisen mit und postet immer wieder fleißig zahlreiche Bilder. Egal ob im Bikini oder im Abendkleid - der Look der 22-Jährigen stößt im Netz auf Begeisterung.

Dabei sticht besonders ihre schlanke Silhouette ins Auge - diese stellte sie nun in einer engen Corsage erneut zur Show. Passend dazu kombinierte die Tochter von Boris Becker einen schwarzen Ballon-Rock. Ein Bild, das etliche Fans erneut zum Anlass nahmen in der Kommentarspalte ihre Begeisterung zum Ausdruck zu bringen.

Von „Très chick“ bis „Wow“: Anna Ermakova lässt Fans über ihr schwarzes Corsagen-Outfit diskutieren

Lady in Black - so könnte man Annas neustes Foto am besten beschreiben. Doch ihre Fans scheinen zahlreiche andere Worte für dieses Posting zu finden. So kommentiert ein Follower beispielsweise: „So sweet, beautiful and sexy Lady.“ „Wow“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „très Chick!“

Fans von Anna Ermakovas neusten Instagrambild extrem begeistert © Screenshot/Instagram/annaermakova1

Nicht das erste Bild, das im Netz gefeiert wird. Auch das bauchfreie Outfit von Anna Ermakova kam bei zahlreichen Fans extrem gut an. Verwendete Quellen: Instagram.com/annaermakova1