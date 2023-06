Diskussionen um Dieter Nuhr nach Spruch über „Rammstein-Aftershow-Orgien“

Von: Jonas Erbas

Dass Dieter Nuhr gern mal Grenzen überschreitet, ist längst bekannt. Nun sorgt der Kabarettist mit einem Witz über die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann für weitere Diskussionen.

Berlin – Mit Humor lassen sich hier und da auch komplizierte Sachverhalte aufarbeiten, doch manchmal geht der Schuss nach hinten los – eine Erfahrung, die Kabarettist Dieter Nuhr (62) bereits des Öfteren machen musste. Für seine Witze wird der Komiker regelmäßig hart angegangen, mitlachen kann und möchte dabei nicht jeder. Nun haben auch die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) Einzug in sein Bühnenprogramm gehalten. Kritik lässt da nicht lange auf sich warten.

Nach Vorwürfen gegen Till Lindemann: Dieter Nuhr scherzt über Rammstein-Aftershowpartys

Die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen wies Till Lindemann per Anwalt als „ausnahmslos unwahr“ zurück. Und obwohl nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt und die Sachlage unklar scheint, haben Für- und Gegensprecher längst ihre ganz eigene Wahrheit gefunden – ein Umstand, der offenbar auch Dieter Nuhr bewegt: „Im Gegensatz zum kompletten Rest der Bevölkerung habe ich gar keine Ahnung, was hinter der Bühne nach Rammstein-Konzerten passiert“, äußerte er sich jüngst vor Live-Publikum, wie mehrere Videos auf YouTube, TikTok und Co. zeigen.

Über den Fall müssten „Gerichte entscheiden“, kein „Volkstribunal“, so der aus dem nordrhein-westfälischen Wesel stammende Komiker weiter: „Wenn es Straftaten gegeben hat, und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, müssen die verfolgt werden, das ist überhaupt keine Frage.“ Schließlich streute er eine Prise schwarzen Humor ein: „Auf meiner Kuschelrock-CD waren Rammstein nicht drauf“, scherzte der 62-Jährige und legte dann kontrovers nach: „Ich habe auch nicht erwartet, dass die auf einer Rammstein-Aftershow-Orgie einen Stuhlkreis bilden und sich an den Händen fassen, um über tiefe Gefühle zu diskutieren.“

Dieter Nuhr sorgt mit Rammstein-Spruch für Diskussionen im Netz

Im Netz sorgt diese Aussage für gemischte Gefühle: Von „victim blaming“ ist die Rede, also einer Täter-Opfer-Umkehr. Wer backstage mit Rammstein feiert, müsse ja theoretisch mit allem rechnen – so klingt es zumindest. „Ich frage mich schon lange, warum jemanden wie Nuhr ein Sendeplatz eingeräumt wird, für seine menschenverachtenden Äußerungen“, kritisiert ein Twitter-Nutzer, ein anderer schreibt: „Für viel Nichtwissen, weiß der Herr genau, wie man Opfer einordnen muss.“

Doch der 62-Jährige erhält für seine Äußerungen auch Zuspruch: „Dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Bravo!“ oder „Nach der Schuld wird schon lange nicht mehr gefragt, es reichen Anschuldigungen“, heißt es in den Kommentaren eines YouTube-Videos, welches den Auftritt zeigt.

Die Schuldfrage ist tatsächlich noch nicht geklärt. Inzwischen hat zwar die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Till Lindemann aufgenommen, ein Grund für Vorverurteilungen sollte das allerdings noch nicht sein – das gilt natürlich für beide Konfliktparteien. Dennoch: Das Thema bewegt Deutschland, auch viele Prominente melden sich zu Wort. Inzwischen hat sich auch Alice Schwarzer (80) zu den Vorwürfen gegen den Rammstein-Sänger geäußert. Verwendete Quellen: tiktok.com, youtube.com, twitter.com, hateaid.org