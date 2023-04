Harald Glööckler zeigt sich in ungewöhnlicher Robe – Fans diskutieren über seinen neuen Look

Designer Harald Glööckler mit seinem Hund Billy King. © MANNHEIM24/Peter Kiefer

Harald Glööckler hat im letzten Jahr einige Kilos verloren. Der Modedesigner scheint sich sichtlich wohl zu fühlen und weiß sich in Szene zu setzten. Lesen Sie hier mehr:

Vor Experimenten und ausgefallenen Stylings schreckt Harald Glööckler nicht zurück, für das meiste Aufsehen sorgen allerdings freizügige Aufnahmen. „Prince Pompöös“ geht regelmäßig dem nach, was er am besten kann: Er posiert vor der Kamera – und zwar der Handykamera. Auf Instagram präsentiert er einen neuen Look, setzt sich gekonnt in Szene.

MANNHEIM24 verrät, was den Fans bei Harald Glööcklers Look auffällt.

Der schrille Mode-Designer auf Social Media wieder Vollgas: Am Mittwoch (5. April) postet Harald Glööckler auf seinem Instagram-Account ein neues Video. Zuletzt hat man Harald Glööckler bei der Winter-Modeschau von Designerin Anja Gockel mit einer neuen hübschen Frau an seiner Seite gesehen. (sik)