Diss gegen Pietro? Sarah Engels macht Ehemann Julian zweideutige Liebeserklärung

Teilen

Die Liebe zwischen Sarah Engels und ihrem Mann Julian ist nach wie vor groß - so groß, dass die Sängerin und zweifache Mutter sogar Erkenntnisse hat, die ihr in ihrer ersten Ehe mit Pietro Lombardi offenbar nicht klar waren.

Köln - Sarah Engels (30) schwebt noch immer auf Wolke sieben mit ihrem Ehemann Julian Engels (30). Auch ihre Fans lässt sie an ihrem Glück teilhaben.

In einer Fragerunde auf Instagram, aus der RTL zitiert, wurde die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) gefragt, was die Beziehung zu ihrem neuen Mann so besonders mache. „Ich glaube, wenn man im Leben einmal den richtigen Menschen gefunden hat, spürt man es einfach“, erklärte Engels. Sie hätten zudem dieselben Interessen und würden sich gut ergänzen.

Sarah Engels: Erkenntnisse über die Liebe erst mit Julian

Weiter berichtet die Sängerin, dass ihr durch ihren aktuellen Mann klar geworden sei, „dass ein Zuhause kein Ort, sondern eine Person, mit der du dich überall auf der Welt zu Hause fühlen könntest“ sei.

Seitensprung mit Folgen: Die unehelichen Kinder der Promis Fotostrecke ansehen

Dass sie diese Erkenntnis erst in ihrer zweiten Ehe ereilt hat, könnte besonders Einem zu denken geben: Ex-Mann Pietro Lombardi. Offenbar hatte er es nicht geschafft, ihr dieses Gefühl von Zuhause zu vermitteln. Mit dem DSDS-Sieger von 2011 war Engels von 2013 bis 2019 verheiratet. Zusammen haben sie einen gemeinsamen Sohn, Alessio, der 2015 auf die Welt kam.

Hat sich Sarah Engels in einer Instagram-Fragerunde gegen ihren Ex-Ehemann Pietro Lombardi gerichtet? © Screenshot: Instagram/ julblu & IMAGO / Panama Pictures

Den Fußballspieler Julian soll die Sängerin laut „Bild“ über die Promi-Dating-App „Raya“ 2019 kennengelernt haben. 2021 folgte die Hochzeit und die gemeinsame Tochter Solea Liana Engels. Aber nicht nur Sarah Engels versuchte ihr Glück bei der Promi-Dating-App. Auch Cathy Hummels (35) möchte auf „Raya“ ihren Traumprinzen finden. Verwendete Quellen: RTL, Bild