Ex von DJ Bobo packt aus! Trennung war „die Entscheidung meines Lebens“

Von: Florian Schimak

DJ Bobo und Daniela Baumann (l.) waren bis 1994 verheiratet. © Imago-Images/ Mandoga Media / Pius Koller

DJ Bobo ist als Musiker seit über 20 Jahren mehr als erfolgreich. Auch in Sachen Liebe läuft es beim Schweizer. Das war aber nicht immer so.

München - Die Sache mit der Liebe ist ja so ein Ding. Letztlich können beruflicher und finanzieller Erfolg nie das Fehlen von Gefühlen und Emotionen ausgleichen. Demnach dürfte DJ Bobo heute aber ein sehr glücklicher Mann sein. Der Schweizer Popstar* ist nicht nur seit Jahrzehnten im Musikbusiness erfolgreich, er führt seit über 20 Jahren eine harmonische Ehe mit seiner Nancy.

Doch bevor es dort zum Liebesglück kam, musste auch DJ Bobo das Tal der Tränen und Scheidung durchschreiten. Bis 1994 war er mit Daniela Baumann verheiratet. In ihrem Buch spricht die Ex des Popstars nun über das Ehe-Aus!

In ihrer Biografie „Keep Going“ schildert sie den Trennungstag ganz detailliert. „Es war ein ungemütlicher Tag, es regnete und ich traf die Entscheidung meines Lebens“, so die heute 54-Jährige: „Ich trennte mich von DJ Bobo, einem Popstar auf dem Höhepunkt seiner Karriere, und ich hatte keine Ahnung, wohin die Reise gehen würde“.

In der Bild sind erste Auszüge aus Baumanns Buch zu lesen. So sei die Trennung entscheidend für ihren beruflichen Erfolg gewesen. „Ich habe verzichtet, um frei zu sein. Frei für mich und meine ganz eigenen Ziele“, so Daniela Baumann, die stets das Gefühl hatte, dass es mehr gebe müsse, als das Anhängsel von DJ Bobo zu sein.

Inzwischen hat die Tänzerin Studios für Pole Dance aufgebaut, ist dabei als Unternehmerin super erfolgreich und besitzt in der Schweiz 15 Studios. Für DJ Bobo selbst sei die Ehe mit Daniela Baumann einst „eines zu den verrücktesten Dingen“ gewesen, die der heute 53-Jährige je gemacht habe.

Was an den gemeinsamen Ehejahren so verrückt gewesen sein soll, das verriet der Popstar allerdings nicht. Im Endeffekt war es aber wohl für beide Seiten eine wirklich gute Entscheidung. Mit seiner Nancy läuft es ja seit über 20 Jahren völlig skandalfrei. Dabei gilt der Schweizer eigentlich als schüchtern. (smk) tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA