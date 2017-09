DJ BoBo hat noch nicht genug von der Bühne

Der Schweizer Musiker DJ BoBo ist auch 25 Jahre nach seinem ersten Hit „Somebody Dance With Me“ noch lange nicht bühnenmüde.

Tallinn - Zu seiner eigenen Überraschung fühle sich alles immer noch „ganz neu und noch ganz jung“ an, sagte der Dancefloor-Star der 1990er Jahre in einem Interview des estnischen Rundfunks. „Es fühlt sich an, als ob ich das erst fünf, sechs Jahre lang mache.“

Das Lampenfieber ist purer Vorfreude gewichen

Was sich in dem Vierteljahrhundert auf der Bühne geändert habe, sei seine innere Einstellung vor Auftritten. „Die ersten zehn Jahre war ich wirklich nervös“, gestand DJ BoBo. Mittlerweile aber freue er sich darauf, rauszugehen und dem Publikum seine Show zu zeigen.

DJ BoBo - mit bürgerlichem Namen Peter René Baumann - feiert dieses Jahr mit einer großen Tour sein 25. Bühnenjubiläum und gastiert damit auch in Estland. Der Sänger wird am 30. September in der Hauptstadt Tallinn auftreten.

dpa