Duett mit Tochter Lisa-Marie: Im Tonstudio musste DJ Ötzi weinen

Teilen

Als DJ Ötzi und sein Sprössling Lisa-Marie im Studio das Vater-Tochter-Duett „Happy Xmas (War Is Over)“ aufnahmen, kamen dem stolzen Papa die Tränen. (Fotomontage) © Screenshot ORF/Licht ins Dunkel & Screenshot ARD/ Die schönsten Schlagerüberraschunge aller Zeiten

Die Studioaufnahmen für das Vater-Tochter-Duett „Happy Xmas“ berührten den stolzen Papa – die 20-jährige Lisa-Marie bewegte DJ Ötzi auch zu dem Weihnachtsalbum.

Tirol – DJ Ötzi (51) hat vor wenigen Tagen sein erstes Weihnachtsalbum veröffentlicht. Das absolute Highlight der Platte: Das Duett mit seiner Tochter Lisa-Marie. Die 20-Jährige hat ihren Vater mit dem Vater-Tochter-Duett überrascht – ein Wunsch, den DJ Ötzi seit der Geburt seines Sprösslings hatte. „Das Duett war ihr Weihnachtsgeschenk an den Papa“, verrät der österreichische Musiker der Nachrichtenagentur spot on news. „Ich habe mir schon lange gewünscht, mit ihr zu singen“.

Auf dem Album „Weihnachts-Memories“ ist unter 13 bekannten Weihnachtsklassikern also nun auch das wunderschöne Vater-Tochter-Duett „Happy Xmas (War Is Over)“ zu finden. Als die zwei den Song im Studio aufnahmen, musste der Papa vor lauter Stolz die ein oder andere Träne verdrücken. „Als ich Lisa-Maria beim Singen im Studio anschaute, kamen mir die Tränen“, gab der 51-Jährige nun gegenüber Bild zu. Ein emotionaler Moment für den stolzen Papa, sein Mädchen plötzlich so erwachsen zu sehen. „Gestern war sie noch ein Baby, heute ist sie eine junge Dame. Meine Tochter erwärmt mein Herz“, erklärt DJ Ötzi weiter.

DJ Ötzi: Seine Tochter gab den letzten Anstoß, endlich den Traum vom Weihnachtsalbum zu erfüllen

Mit dem Weihnachtsalbum erfüllt sich der erfolgreiche Sänger nicht nur den Wunsch, endlich mit seiner Tochter einen Song aufgenommen zu haben, sondern auch den Wunsch endlich seine liebsten deutschen und englischen Weihnachtssongs zu ehren. „Ich habe schon länger an ein Weihnachtsalbum gedacht, denn es gibt so viele wunderbare deutsche und englische Weihnachtssongs“, offenbart der sympathische Österreicher.

„Aber ich verrate ein Geheimnis“, plaudert Gerry Friedle, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, weiter aus. „Als meine Tochter Lisa-Maria sagte, sie würde mit mir ins Studio gehen wollen und den „Happy Xmas“-Song von John Lennon und Yoko Ono einsingen, da war endgültig klar, jetzt ist es so weit: Wir machen ein Weihnachtsalbum“.

Bereits vor einem Jahr zur Vorweihnachtszeit performten Vater und Tochter den Weihnachtssong gemeinsam und legten den Grundstein für ein ganz neues Projekt. Nun zeigten Gerry und Lisa-Marie einmal mehr, was sie gemeinsam können und traten vor wenigen Tagen mit dem Song bei der „Licht ins Dunkel“-Gala in Wien auf.