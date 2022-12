DJ Ötzis Tochter Lisa-Marie zeigt ihren Freund

Muss Liebe schön sein: Die junge Tochter von DJ Ötzi begeistert ihre Instagram-Follower mit einem romantischen Pärchen-Foto, das sie mit ihrem Freund zeigt. © IMAGO

DJ Ötzi (51) ist stolz wie Oskar auf seine Tochter! Die 20-jährige Lisa-Marie hat das musikalische Talent ihres Papas geerbt und tritt mit ihm sogar schon zusammen auf der Bühne auf. Am vergangenen Wochenende begeisterte das Vater-Tochter-Gespann die Zuschauer beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ von Florian Silbereisen (41). Dort gaben sie zusammen den Weihnachts-Hit „Happy Xmas (War is over)“ zum Besten, das sie vor wenigen Wochen als Duett veröffentlicht hatten. Der gemeinsame Auftritt des Duos bescherte dem Publikum jede Menge Gänsehaut und hat der talentierten Nachwuchssängerin möglicherweise den Weg zu einer erfolgreichen Musikkarriere geebnet.

Bisher hielt DJ Ötzi seine Tochter eher aus dem Rampenlicht fern. Was viele nicht wissen: Lisa-Marie ist bereits seit vier Jahren glücklich vergeben. Auf ihrem Instagram-Account teilte die hübsche Blondine nun erstmals einen süßen Schnappschuss mit ihrem Freund Marcus. Darauf küsst sich das Paar leidenschaftlich und hat die Arme umeinander gelegt. Lisa-Marie trägt eine edle dunkle Abendrobe, während ihr Partner etwas legerer mit Jeans und schwarzem Hemd daherkommt. Als einzigen Kommentar versah die Studentin den Beitrag mit einem Herz-Emoji. Ein Bild sagt schließlich mehr als tausend Worte…

DJ Ötzi ist ein großer Fan von seinem Schwiegersohn Marcus

Die Fans reagierten entzückt auf das romantischen Pärchen-Foto. „Schönes Bild von euch“, war unter anderem in den Kommentaren zu lesen. An anderer Stelle wurden Lisa-Marie und Marcus als „Traumpaar“ bezeichnet. Auch DJ Ötzi selbst versah das Bild mit einem Like und drückte damit aus, wie sehr er sich für das Liebesglück seiner Tochter freut.

Kann sich Lisa-Marie denn vorstellen, in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten und Sängerin zu werden? „Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich habe gerade ein Studium begonnen und darauf meinen Fokus gerichtet“, erklärte sie gegenüber der Bild-Zeitung.

Wenn es nach ihrem Papa geht, dann ist der Blondine jedenfalls eine erfolgreiche Musikkarriere vorprogrammiert. „Als ich Lisa-Marie beim Singen im Studio anschaute, kamen mir die Tränen. Gestern war sie noch ein Baby, heute ist sie eine junge Dame. Meine Tochter erwärmt mein Herz“, zeigte sich der Schlagerstar emotional.