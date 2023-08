Nach plötzlichem Freundschafts-Aus: Yvonne Woelke sucht Kontakt zu Djamila Rowe

Djamila Rowe feiert ihren 56. Geburtstag und auch Yvonne Woelke sendet Grüße. Dabei hatte Rowe Woelke erst im Februar die Freundschaft gekündigt. Nähern sich die beiden Frauen etwa wieder an?

Berlin - Djamila Rowe (56) feierte ihren Ehrentag am Dienstag (1. August) und wurde dazu von Yvonne Woelke (41) in einer Instagram-Story musikalisch beglückwünscht. Im Klassiker „Happy Birthday“ spricht sie Rowe unter anderem als „mein Engel“ an. Sie wünsche ihr „ganz viel Erfolg, ganz viel Gesundheit und ganz viel Liebe“. Weiter sagte sie: „Pass immer auf dich auf, ich brauche dich noch.“ Bedeuten diese emotionalen Worte im Zusammenspiel mit einem gemeinsamen Foto etwa, dass die beiden Frauen sicher wieder vertragen?

Djamila Rowe und Yvonne Woelke: Freundschaft wegen Fremdgeh-Drama zerbrochen

Im Februar hatte Rowe eigentlich der „Bild“ erklärt, dass die langjährige Freundschaft vorbei sei. Das Ehedrama mit Iris (56) und Peter Klein (56) habe sie „sprachlos“ gemacht und sie sei „unfassbar enttäuscht“ von ihrer einstigen Vertrauten, ließ sich die Dschungelkönigin zitieren. Iris Klein ist mittlerweile aber schon wieder in festen Händen, mit einem gewissen „Mr. T“, der vor ihrer Beziehung keine Ahnung hatte, wer sie eigentlich ist.

Schließlich habe sie Woelke mit nach Australien genommen, „damit sie sich um meine Tochter kümmert“, während Rowe an der RTL-Show teilnahm. Eine angebliche Affäre mit dem Mann von Daniela Katzenbergers Mutter am Rande der Dreharbeiten des RTL-Dschungelcamps hatte die Trennung der Kleins zur Folge gehabt. „Vorhin habe ich mit Yvonne telefoniert und habe ihr die Freundschaft gekündigt“, erklärte Rowe dann im Februar im „Bild“-Interview. Sie werde sich erst einmal von ihr distanzieren.

Djamila Rowe: Versöhnung und TV-Projekt?

Der scheinbar dramatische Schlussstrich zwischen Rowe und Woelke soll wohl doch nur eine kurze Funkstille gewesen sein. Berichten zufolge hätten sich die beiden bereits zwei Wochen nach der Freundschaftskündigung wieder versöhnt. Die überschwänglichen öffentlichen Glückwünsche der 41-Jährigen untermauern dies.

Dschungelcamp-Gewinnerin Djamila Rowe distanzierte sich von ihrer einst so guten Freundin Yvonne Woelke, nachdem die Gerüchteküche um eine angebliche Affäre mit dem verheirateten Peter Klein losging. Nun gratulierte Woelke Rowe zu ihrem 56. Geburtstag. Gibt es eine Annäherung? © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Photopress Müller

Rowe bedankte sich in einer Story jedenfalls bei allen Gratulanten. Sie habe sich „aus tiefstem Herzen“ sehr darüber gefreut, wie viele Menschen an sie gedacht hätten. Sie haben ihren Geburtstag jedoch „komplett zur Seite geschoben“ und nicht gefeiert. Das wolle sie aber noch nachholen. Denn sie stecke in etwas drin, „wo ich mich voll konzentrieren muss“.

Es könnte sich um einen neuen TV-Auftritt der gelernten Visagistin handeln. Letztmals war die amtierende Dschungelkönigin im April bei „Grill den Henssler“ im Fernsehen zu sehen. Yvonne Woelke ist dahingegen an der Seite von Peter Klein in der RTL-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ zu sehen, bei der eigentlich Iris Klein hätte teilnehmen sollen. Verwendete Quellen: Instagram, BILD