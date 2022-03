DSDS-Star Sarah Engels kauft Designertasche bei DM für 8,95 Euro: „Laufen in Mailand alle damit rum“

Von: Matthias Kernstock

Sarah Engels war mit Mann Julian beim DM einkaufen: Die Mutter von Solea ergatterte eine „Designertasche“ für 8,95 Euro. © Instagram sarellax3

Sarah Engels (29) und Ehemann Julian schwärmen in ihrer neuesten Instagramstory von einer Designertasche, die die DSDS-Finalistin für 8,95 Euro bei DM ergattert hat. Der Papa von Baby Solea scherzt: „In Mailand laufen alle damit rum.“

Köln - Das Familienglück im Hause Engels ist perfekt: Baby Solea gehts gut, Mama und Papa Engels haben wieder Zeit für Sport, Karriere und Shopping. Letzteres scheint DSDS-Teilnehmerin Sarah Engels (hier alle News) besonders glücklich zu machen, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels mit Julian und Solea einkaufen bei DM

Am Montag gab Sarah Engels Einblicke in ihre Shoppingtour bei der Drogeriekette DM. Dort kaufte die Ex von Pietro Lombardi eine „Designertasche“ von „Fabrizio“ für nur 8,95 Euro.

„Die ist nicht nur superstylisch, das passt auch super viel rein“, erzählt Sarah Engels in ihrer Instagramstory ihren 1,8 Millionen Followern. „Die kann man so gut gebrauchen, ich glaube für Urlaub ist die perfekt.“

DSDS-Star Sarah Engels kauft Designertasche bei DM für 8,95 Euro: „Laufen in Mailand alle damit rum“

Ehemann Julian Büscher nimmt den Neuzugang mit Humor und scherzt beim Walk durch die Shoppingmeile: „Die laufen in Mailand alle damit rum, die wollen auch nichts mehr anderes.“

Am Montag sorgte das erste Gesichtsbild von Töchterchen Solea bei Instagram für eine Welle der Begeisterung der Fans von Sarah Engels. Doch längst nicht alle Facebookuser feierten das öffentliche Foto des Babys. „Gehört nicht in Öffentlichkeit“: Sarah Engels zeigt erstmals Gesicht von Baby Solea, aber Fans haben Bedenken.

Quellen: instagram.com/sarellax3