„Bin um 20 Jahre gealtert“: Yvonne Woelke war wegen Iris Klein beim Beauty-Doc

Seit Monaten sorgen Iris, Peter Klein und Yvonne Woelke für Schlagzeilen. Der Stress macht sich wohl auch an Woelkes Äußerem bemerkbar, wogegen sie nun mit professioneller Hilfe vorgeht.

Berlin – Yvonne Woelke (42), mittlerweile offiziell „gute Freundin“ von Peter Klein, ließ sich am Montagabend, pünktlich zum Staffel-Start von „Promi Big Brother“, im Beauty-Studio ihres Vertrauens behandeln – und zwar angeblich nur wegen Iris Klein. „Ich glaube, dass ich in den letzten neun Monaten wegen Iris um 20 Jahre gealtert bin“, erzählt Woelke im BILD-Interview.

Yvonne Woelke: „Glaube, dass ich wegen Iris um 20 Jahre gealtert bin“

„Die Zeit ist schon dramatisch gewesen – mit Höhen und Tiefen. Da waren auch Nächte bei, in denen ich nicht besonders gut geschlafen habe. Es ist ja bekannt: Wenn man wenig schläft, altert man“, erzählt Yvonne Woelke weiter. Das HiFu-Lifting, bei dem die Falten mit Ultraschall bearbeitet und die Wangen angehoben werden, soll nun gegen den großen Iris-Klein-Stress in ihrem Gesicht ankommen. Den Zeitpunkt dafür hat Woelke nicht zufällig gewählt, wie sie erklärt: „Wenn ich Peter nach seinem Auszug aus dem TV-Container abhole, muss ich doch gut aussehen.“

Zur Erinnerung: Sowohl Peter Klein als auch Yvonne Woelke bestanden bisher eisern darauf, nur Freunde zu sein. Während sich Iris Klein sicher ist, dass schon seit dem Dschungelcamp, wo die zwei sich am Rande der Show in einem Hotel kennengelernt hatten, etwas zwischen ihnen lief.

„Es geht immer noch schlimmer“: Yvonne Woelke verfolgt „Promi Big Brother“ gespannt

Ob nur Freundschaft oder mehr: Dass die beiden Kleins nun bei „Promi Big Brother“ wieder Staub, Streit und Schlagzeilen aufwühlen, dürfte Woelkes Schlafqualität nicht unbedingt zuträglich sein. „Es geht ja auch immer noch schlimmer, habe ich das Gefühl“, so Woelke. Womit sie Recht behalten dürfte, wie die ersten Folgen zeigten.

Der Scheidungsstress zwischen Iris und Peter macht sich wohl auch an Yvonne Woelkes Äußerem bemerkbar, wogegen sie nun Hilfe vorgeht. (Fotomontage) © Sat.1 & IMAGO/STAR-MEDIA

So versuchte sich Sat.1 sogar schon an einer Art erzwungener Paartherapie: Die Kleins sollten sich aussprechen, was allerdings nach hinten losging. Stattdessen machten sie einander Vorwürfe und stritten darüber, ob die Scheidung über Mallorca oder Deutschland geschlossen werden solle.

Apropos „Promi Big Brother": Im TV-Container kommt es zur Konfrontation zwischen Iris und Peter Klein. Dabei spricht die Katzenberger-Mama offen über ihren versuchten Suizid.