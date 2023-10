Fans irritiert: Cathy Hummels‘ Sohn will keine Fotos mehr – doch sie zeigt ihn trotzdem

Von: Diane Kofer

Cathy und Mats Hummels‘ Sohn Ludwig hat selbst gefordert, nicht mehr im Netz gezeigt zu werden. Die Fans sind irritiert, denn auf Cathys Instagram-Profil tauchen trotzdem Fotos von ihm auf.

München – Cathy Hummels (35) gibt es nur im Doppelpack mit ihrem Sohn Ludwig (5). Bisher hat die Moderatorin den Kleinen auch immer wieder auf Social Media gezeigt – auch sein Gesicht. Das will Ludwig jetzt aber nicht mehr. Die Fans fragen sich: Wird der Wunsch des Kindes auch wirklich akzeptiert?

Cathy Hummels‘ Sohn Ludwig will nicht mehr auf Fotos auftauchen

Cathy Hummels ist seit der Trennung von Fußballer Mats Hummels (34) Single – um neue Männer-Bekanntschaften zu machen, nutzt die Moderatorin sogar Promi-Tinder. Doch die Nummer eins in ihrem Leben spielt eigentlich nur ein Mann: ihr Sohn Ludwig. Der Fünfjährige ist oft mit seiner berühmten Mama unterwegs und taucht auch auf Bildern und Social-Media-Videos auf. Doch jetzt hat er sein Veto eingelegt. Ludwig will auf eigenen Wunsch nicht mehr gezeigt werden.

„Ludwig mag in Zukunft, was meinen und Papas Instagram-Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein“, erklärt Cathy auf ihrem Profil. Ihr Sohn habe keine Lust darauf, auf der Straße für Fotos posieren zu müssen. „Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird“, schreibt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin weiter. Der Entschluss, Ludwig zukünftig nicht mehr zu zeigen und seinen Wunsch zu respektieren, kommt bei den Fans super an. Doch viele sind irritiert: Warum ist der Kleine trotzdem online zu sehen?

Cathy Hummels wird im Supermarkt angestarrt Dass es schwer ist, als deutschlandweit bekannte Person in Ruhe unter Menschen zu gehen, muss die Moderatorin immer wieder feststellen. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA verriet Cathy Hummels, dass sie beim Einkaufen im Discounter regelrecht angestarrt wird.

Fans irritiert: Ludwig taucht weiterhin auf Cathy Hummels‘ Social-Media-Profil auf

Ausgerechnet auf dem Instagram-Bild, in dessen Bildunterschrift Cathy Hummels von Ludwigs Entscheidung erzählt, ist der Kleine an der Hand seiner Mama zu sehen. Zwar versteckt er sich hinter ihr, sodass sein Gesicht verdeckt bleibt – trotzdem sind viele Fans verwundert. „Warum muss er überhaupt mit aufs Foto? Sich hinter deinen Rücken zu verstecken (und auf einem Bild hat er, so wie es aussieht, auch die Hand vor seinem Gesicht) – das kann ihm doch auch keine Freude bereiten“, urteilt ein Follower. „Er sagt es – und trotzdem macht ihr Fotos. Lasst das doch ganz“, beschwert sich ein weiterer.

Auch in der Instagram-Story der TV-Bekanntheit taucht Ludwig hin und wieder weiter auf. „Sie kann es trotzdem nicht lassen. Macht Storys mit ihm. Egal, ob man ihn sieht“, wirft ein weiterer User der 35-Jährigen vor. Die Debatte um Kinderfotos im Netz sorgt immer wieder für große Aufregung in der Promiwelt. Auch Oliver (45) und Amira Pocher (31) betonen dauerhaft, dass sie Kinderfotos im Netz „unverantwortlich“ finden. Verwendete Quellen: Instagram/ cathyhummels