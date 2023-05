Dolph Lundgren spricht über Krebserkrankung

Inzwischen sind die Prognosen besser geworden: Dolph Lundgren kämpft gegen den Krebs. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Seit vielen Jahren kämpft Dolph Lundgren gegen den Krebs. Zeitweise waren die Prognosen sehr düster. Inzwischen sieht es aber deutlich besser aus.

Los Angeles - Schauspieler Dolph Lundgren (65, „Rocky IV, „The Expendables“) hat erstmals öffentlich über seine Krebserkrankung gesprochen. Bereits 2015 hätten Ärzte einen Tumor aus seiner Niere entfernt, sagte der gebürtige Schwede in einem Interview der Serie „In Depth With Graham Bensinger“. 2020 seien weitere Tumore, auch in der Leber, diagnostiziert worden.

Zeitweise hätten die Ärzte ihm nur noch zwei bis drei Jahre zu leben gegeben. Doch dank neuartiger Medikamente seien die Tumore im vorigen Jahr weitgehend geschrumpft, und die Prognose sei jetzt deutlich besser, sagte der Action-Star.

Lundgren, der zuletzt für Filme wie „Aquaman 2“ und „The Expendables 4“ vor der Kamera stand, resümiert, dass er sich sehr glücklich schätze, am Leben zu sein. Er habe wunderbare Menschen um sich, die ihm geholfen hätten. In dem Interview kam auch Lundgrens Verlobte, die 25 Jahre alte Norwegerin Emma Krokdal, zu Wort. Aus seiner zweiten Ehe, die 2011 geschieden wurde, hat der Schauspieler zwei erwachsene Töchter. dpa