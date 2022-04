Donald Trump: „Queen sollte Meghan und Harry die Titel wegnehmen“

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Ex-Präsident Donald Trump ist der erste Gast des TV-Talks mit Piers Morgan (Symbolbild). © Brian Cahn/dpa

In einem TV-Interview mit dem meinungsstarken Journalisten Piers Morgan hat Donald Trump Titelentzug durch Queen Elizabeth für Herzogin Meghan und Prinz Harry gefordert.

London – Zunächst erklärte Piers Morgen (57) ausführlich, was die Zuschauer von seinem neuen TV-Format „Uncensored“ (Unzensiert) erwarten dürften. „Allen Ultra-Sensiblen, permanent beleidigten Schneeflocken wird das hier keinen Spaß machen. Tatsächlich wird es euch richtig nerven“. Die „Freiheit der Rede“ zelebrierte er dann mit Ex-Präsident Donald Trump (75). Dieser wollte auch der britischen Königin Vorschriften machen.

Doch zunächst schenken sich die beiden Haudegen im ersten Teil des TV-Interviews erwartungsgemäß nichts. „Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch“, sagte der 45. US-Präsident an einer Stelle, „viel ehrlicher als Sie!“, als Lockdown-Anhänger Piers Morgan die Corona-Hochphasen Revue passieren ließ. Beim Thema Herzogin Meghan (40), zogen der ehemalige ITV-Moderator und der Ex-Präsident dann plötzlich vereint an einem Strang. Er sei noch nie ein Fan von ihr gewesen, sagte Trump und unterstellte ihr, sie würde „den armen Prinz Harry“ an der Nase herumführen.

Auch über den Zweitgeborenen des Thronfolgers Prinz Charles (73) hatte der Obama-Nachfolger im Vorfeld nichts Gutes zu sagen. Er sei der Ansicht, Queen Elizabeth II. (96) hätte den Sussexes schon beibei der Abkehr von der Krone eine Rückkehr auf englischen Boden für immer versagen sollen. Er nannte Prinz Harrys (37) Verhalten „peinlich“ und „respektlos gegenüber seinem Land“.

Der britische Star-Moderator und „Prinzessin Pinocchio“ wie er Meghan häufig respektlos betitelte, haben ihre eigene Geschichte. Piers Morgan musste wegen seiner Äußerungen über die Herzogin von Sussex seinen Job als „Good Morning Britain“-Anchorman an den Nagel hängen.