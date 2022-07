Doppelgänger-Alarm: Beatrice Egli hat jetzt eine Wachsfigur bei Madame Tussauds

Teilen

Vor kurzem verriet Beatrice Egli, dass sie eine Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin bekommt. Heute (am 5. Juli 2022) war es nun so weit: Die zweite Beatrice Egli wurde enthüllt. © IMAGO / Future Image

Vor kurzem verriet Beatrice Egli, dass sie eine Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin bekommt. Heute (am 5. Juli 2022) war es nun so weit: Die zweite Beatrice Egli wurde enthüllt.

Berlin - Sie wird mit einer Madame Tussauds-Wachsfigur geehrt: Beatrice Egli (34) lüftet das Geheimnis um ihren Doppelgänger, der ab sofort im Wachsfiguren-Museum in Berlin zu sehen sein wird. Die „Bunt“-Hitmacherin kündigte die tollen Neuigkeiten mit einer Videobotschaft an, die sie auf Instagram veröffentlichte.



In dem Clip erzählt die Musikerin voller Vorfreude: „Es gibt ein großes Geheimnis. Jetzt wird es gelüftet. Es gibt eine Wachsfigur von mir in Berlin bei Madame Tussauds. […] Ich freue mich, es ist eine so schöne Figur geworden.“ Die Schweizerin fügte hinzu, dass sie sich schon riesig darauf freuen würde, ihren Doppelgänger gemeinsam mit ihren Followern zu bewundern.



Beatrice Egli gibt es bald als Wachsfigur bei Madame Tussauds - Fans rasten aus

Am 5. Juli 2022 war es dann so weit: Beatrice Egli enthüllte ihre Wachsfigur. Ihre Fans sind auf jeden Fall richtig begeistert von der Doppelten-Beatrice. „Herzlichen Glückwunsch, liebe Beatrice. Ich werde sicher die Wachsfigur besuchen, wenn ich in Berlin bin!“, schreibt ein Fan. Ein anderer Instagram-Nutzer kommentiert: „Echt mega, herzlichen Glückwunsch zu dieser Ehre, freu mich total für dich. Wenn ich dann mal in Berlin auf einem Konzert oder auf Besuch bin, schaue ich es mir sehr gerne an“.