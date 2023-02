Doppelter Bruch bei Anna-Maria Ferchichis Kind Aaliyah

Bei einem Sturz hat sich Aaliyah Ferchichi den Arm gebrochen. Davon erzählt ihre Mutter Anna-Maria in ihrer aktuellen Story auf Instagram. © Instagram Anna-Maria Ferchichi

Wenn Kinder krank sind oder sich verletzen, haben die Eltern mit Trösten, Versorgen und Arztbesuchen oft alle Hände voll zu tun. Das kennt auch Anna-Maria Ferchichi als Mutter von acht Kindern nur allzu gut. Doch nun gab es im Hause Ferchichi einen kleinen Schock: Aaliyah (10), die älteste gemeinsame Tochter von Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido, hat sich den Arm gebrochen. Das berichtet die besorgte Mama in ihrer Instagram-Story.

Ein Foto zeigt das Röntgenbild einer Kinderhand. Dazu schreibt Anna-Maria Ferchichi: „Aaliyah ist in der Schule gefallen“. Es handele sich um einen doppelten Bruch und betreffe auch noch den rechten Arm. „Wie auch sonst,“ erzählt die Achtfach-Mama, „Der Arm ist gebrochen. Gottseidank sind wir schnell zum Röntgen.“ Die kleine Aaliya sitzt auf ihrem Schoß und berichtigt: „Zweimal!“ Wie die Ehefrau von Bushido weiter erklärt, sei ihre Tochter in der Schule einfach nur hingefallen und müsse nun vier Wochen Gips tragen.

„Ein bisschen stolz“

Ein weiterer Clip zeigt das kleine Mädchen mit einem lilafarbenen Gips auf einer Krankenhausliege sitzend. Zum Glück schien es Aaliyah am nächsten Tag schon besser zu gehen. Anna-Maria berichtete, dass sie trotz ihrer momentanen Einschränkung „gut drauf“ zu sein schien. In einem Story-Update schrieb sie, dass die 10-Jährige und unbedingt in die Schule gehen wollte und meint: „Glaube, sie ist ein bisschen stolz, einen Gips zu haben.“ Bleibt also nur, gute Besserung zu wünschen und zu hoffen, dass der Bruch gut heilt.