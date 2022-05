„Hoffe nur, dass er nicht gestreut hat“: Doreen Dietel hatte eine Not-OP wegen Hautkrebs

Doreen Dietl spricht bei Instagram offen über ihre Krebserkrankung © Instagram: doreen_dietel

Verdacht auf bösartigen Hautkrebs: Doreen Dietel wurde in der vergangenen Woche notoperiert. Der Star bekommt das Ergebnis der Analyse am Donnerstag mitgeteilt.

Tegernsee – Not-OP wegen Verdachts auf bösartigen Hautkrebs! Doreen Dietel (47) ließ sich in letzter Zeit insgesamt zwölf Muttermale entfernen, wobei eine Hautpartie jetzt wegen der Vermutung von bösartigem Hautkrebs herausgeschnitten werden musste. Die einstige Dschungelcamperin und Mutter eines achtjährigen Sohnes wartet aktuell auf das Ergebnis der Hautanalyse.



In einem Interview mit „Bild“ sprach der Star jetzt offen darüber, dass sie sich in der letzten Woche wegen des Verdachts auf bösartigen Hautkrebs einer Not-OP unterziehen musste. Die Gastronomin erzählte: „Diese Muttermale waren alle gutartig, ich habe dann vergangene Woche am Montag ein Hautscreening mit einem Computer bei einer Expertin machen lassen. Sie hat meine rechte Brust angehoben und dort ein Muttermal entdeckt. Sie war sofort besorgt, meinte, dass es nach bösartigem Hautkrebs aussieht. Ich habe mich gleich morgens am nächsten Tag operieren lassen.“ Sie fügte besorgt hinzu: „Wenn es ein bösartiger Tumor ist, hoffe ich nur, dass er nicht gestreut hat. Ich bin gleich am nächsten Tag zur Arbeit in mein Restaurant, eigentlich zu früh, aber ich musste mich einfach ablenken.” Das Muttermal der Reality-Show-Teilnehmerin wurde im Dermatologischen Zentrum Tegernsee entfernt und daraufhin zur Analyse eingeschickt.

Die Prominente enthüllte zudem, dass sie das Ergebnis der Hautanalyse am Donnerstag bekommen würde und das Warten bis zur Verkündung des Befunds für sie sehr nervenaufreibend sei. Der TV-Star verriet: „Die herausgeschnittene Hautpartie wird gerade analysiert. Donnerstag bekomme ich das Ergebnis. Ich werde gerade fast krank vor Sorge.“ Auch ihre Follower möchte die Schönheit wegen ihrer Erfahrungen mit dem Hautkrebs auf die Risiken des Sonnenbadens ohne Schutz aufmerksam machen. Auf Instagram schrieb sie deshalb: „Ich sehe hier am Tegernsee so viele Menschen ohne Schutz in der Sonne. Man muss da doch vorsichtig sein. Ich will die Menschen auf das Thema aufmerksam machen.“