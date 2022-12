Dortmunder Lotto-Millionär „Chico“ will Bachelor bei RTL werden

Von: Lisa Siegle

Lotto-Millionär „Chico“ aus Dortmund ist bereit für die große TV-Karriere – und sucht außerdem seine Traumfrau. Optimale Bedingungen für den „Bachelor“ auf RTL.

Dortmund – „Chico“ startet im TV durch: Der Lotto-Millionär hat bereits einen Auftritt bei „Stern TV“ hingelegt und war zudem bei Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg beim RTL-Jahresrückblick zu Gast. Wenn es nach dem Lotto-Gewinner aus Dortmund geht, soll es nicht nur dabei bleiben. „Chico“ könnte sich vorstellen, der neue „Bachelor“ zu werden, berichtet RUHR24.

Dortmunder Lotto-Millionär „Chico“ will Bachelor bei RTL werden

Dass der Lotto-Millionär auf Traumfrau-Suche ist, ist bereits bekannt. Vor seinem Auftritt im RTL-Jahresrückblick schwärmte „Chico“ von Popstar Sarah Connor (42), im Interview mit der Bild gab er zuvor zu, dass er derzeit noch auf der Suche nach seiner Traumfrau sei. Pikant: Wie eine ehemalige Partnerin „Chicos“ im Interview mit der Bild anklagt, habe der Dortmunder die Beziehung mit ihr kurz nach seinem Lotto-Gewinn beendet.

Seine neue Traumfrau will der 42-Jährige offenbar nicht auf konventionellem Weg kennenlernen. Bei „Stern TV“ sprach Steffen Hallaschka ihn auf die RTL-Sendung „Bachelor“ an: „Wenn das ’ne Perspektive ist – ich könnt‘ was möglich machen!“, so der RTL-Moderator.

„Chico“ könnte sich die Rolle als Junggeselle unter 20 Frauen, die um sein Herz buhlen, offenbar gut vorstellen: „Das wäre auf jeden Fall was für mich!“, so der ehemalige Kranfahrer aus Dortmund (mehr Promi-News auf RUHR24 lesen).

Neuer Bachelor bei RTL? „Chico“ aus Dortmund sucht nach Lotto-Gewinn Traumfrau

Für „Chico“ ist Ende September ein Lebenstraum wahr geworden: Der Dortmunder gewann knapp zehn Millionen Euro im Lotto. Seitdem hat sich das Leben des 42-Jährigen auf den Kopf gestellt. Zwar lebt „Chico“ trotz Millionen auf dem Konto noch in der Dortmunder Nordstadt – doch das Leben der Reichen und Schönen hat es dem 42-Jährigen angetan.

„Chico“ will offenbar in die Fußstapfen von Ur-Bachelor Paul Janke treten. © Natalie Sager, D.Anoraganingrum/Future Image/Imago, Collage: Ruhr24

Erste Millionärs-Tipps für „Chico“ gab es bereits von Claudia Obert. Und so hat sich „Chico“ von seinem Gewinn direkt einen Ferrari gekauft und mehrere Immobilien in Dortmund. Vielleicht ist eine davon ja auch schon das Liebesnest für „Chico“ und seine zukünftige Partnerin.