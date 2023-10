Insolvenz-Drama bei Ex-Bachelorette Gerda Lewis

Gerda Lewis wollte mit ihrem eigenen Modelabel richtig durchstarten. Doch nun muss die ehemalige Bachelorette ihre Marke „Purestain“ schon wieder aufgeben.

Köln – Gerda Lewis (30) hatte große Träume für ihr eigenes Modelabel. Träume, die nun schon wieder geplatzt sind. Die ehemalige Bachelorette launchte 2021 ihr Eco-Fashion-Label „Purestain“, unter dem sie nachhaltige und modische Kleidung designen und vertreiben wollte. Doch diese Reise war offenbar nur von kurzer Dauer, denn jetzt soll die Marke vor dem Aus stehen.

Modelabel soll schon seit Ende August insolvent sein

Wer in diesen Tagen auf den Onlineshop von „Purestain“ zugreifen will, der bekommt die knappe Meldung: „Tut uns leid, dieser Shop ist derzeit nicht verfügbar.“ Diese Information findet sich aktuell unter der Webadresse, unter der bis vor Kurzem noch die Mode der ehemaligen „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin gekauft werden konnte.

So wie es aussieht, wird die Schließung des Shops jedoch ein Dauerzustand bleiben, denn es soll finanzielle Schwierigkeiten geben. Laut North Data, einem Verzeichnis für europäische Firmen, ging das Unternehmen bereits Ende August insolvent. Auf der Website heißt es: „Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (502 IN 126/23) vom 21.08.2023 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden und angeordnet worden, dass Verfügungen nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.“

Gerda Lewis: 25.000 Euro Startkapital – jetzt soll ihre Firma pleite sein

Noch schweigt Gerda Lewis zum vermeintlichen Scheitern ihres Unternehmens. Die Influencerin postete zuletzt auf ihrem eigenen Instagram-Account Fotos vom Spaziergang im Park und in ihrer Story Rezeptideen für den Herbst. Auf dem offiziellen Account von „Purestain“, der aktuell 15,9 Tausend Follower hat, wurde zum letzten Mal im Juli ein Beitrag geteilt.

2021 gründete Influencerin Gerda Lewis ihr eigenes Modelabel. Nun soll „Purestain“ insolvent sein. © Instagram/gerdalewis & Instagram/gerdalewis

Das Label gründete Gerda Lewis 2021 gemeinsam mit Dennis Franco Arnold, der ebenso wie sie 45 Prozent der Anteile bekam. Ein weiterer Gesellschafter erhielt die restlichen zehn Prozent. Als Startkapital für das Unternehmen gibt das Eco-Magazin Peppermynta eine Summe von 25.000 Euro an.

Zuletzt machte die Influencerin mit einem TV-Gerücht von sich reden: So wurde spekuliert, dass Gerda Lewis demnächst bei „Make Love Fake Love“ zu sehen sein wird. Verwendete Quellen: Purestain, North Data, Peppermynta