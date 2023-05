Drama bei „Goodbye Deutschland“: Gamze kurz vor Auswanderung plötzlich schwanger

Von: Florian Schwartz

Teilen

Eigentlich wollten sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Gamze und Tobi voll und ganz auf ihren Auswanderer-Traum konzentrieren. Doch unerwartete Baby-News werden jetzt zur Belastungsprobe.

Philippinen – Bei „Goodbye Deutschland“ müssen viele Kandidaten unvorhergesehene Hürden meistern, um ihren Traum vom Auswandern Wirklichkeit werden zu lassen. Auch Auswanderin Gamze Aslan (30) hatte mit Freund Tobi Leutert (34) alle Vorbereitungen getroffen, um ein neues Leben auf den Philippinen zu beginnen. Doch wie der kurz vor der Abreise ging es für das Auswanderer-Pärchen emotional hoch her, wie bereits der Trailer zur neuen Folge verrät. Denn Gamze erfährt kurz vor der Abreise, dass sie schwanger ist.

„Goodbye Deutschland“-Star Gamze: Unerwartete Schwangerschafts-News vor Abreise

Der Liebe wegen zieht Gamze mit ihrem Tobi in den Inselstaat im Westpazifik. Dort will sie ihrem Freund dabei helfen, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. „Das war schon immer sein Traum“, erklärt die 30-Jährige in der aktuellen Folge. Allerdings kein leichter Schritt für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin selbst. Schließlich muss sie ihre Familie in Deutschland zurücklassen. Dennoch geht sie das Wagnis ein. „Ich möchte es für ihn probieren“, erklärt sie weiter. Allerdings erhält sie kurz vor der Auswanderung eine unerwartete Nachricht.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Bereits im Trailer ist zu sehen, wie Gamze auf ihrem Smartphone ein Bild mit einem Embryo betrachtet. Der Grund: Sie ist kurz vor der Abreise plötzlich schwanger geworden. Eine zusätzliche Belastungsprobe, die für große Verunsicherung bei der Auswanderin sorgt. „Eine Schwangerschaft ändert ganz ganz viel“, offenbart Gamze ernst.

Trennung, Pleite, Schicksalsschläge bei Goodbye Deutschland: Diese Auswanderer sind gnadenlos gescheitert Deutschland verlassen und sich im Ausland eine neue Zukunft aufbauen. Das ist bei der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“ von vielen der Traum. Bei diesen TV-Auswanderern ist er jedoch gnadenlos gescheitert.

Auswanderer-Drama bei „Goodbye Deutschland“: Gamze leidet unter der Trennung

Trotz unerwarteter Schwangerschafts-News wagen beide den finalen Schritt, Tobis Traum vom eigenen Restaurant auf den Philippinen in die Tat umzusetzen. Doch für Gamze geht das Drama in der neuen Heimat weiter. Die im Schwabenland verwurzelte Deutschtürkin leidet sehr unter der Trennung von ihrer Familie in Deutschland.

Auch Tobi scheint ihr nicht das Gefühl von Geborgenheit geben zu können, als zukünftige Familie auf den Philippinen Fuß zu fassen. Schließlich muss dieser nebenbei noch auf einer Hühnerfarm jobben, um eine finanzielle Basis für das eigentliche Restaurant-Projekt zu haben. Zu viel für Gamze. Es kommt zum emotionalen Geständnis. „Ich fühle mich einsam“, verrät die werdende Mutter mit tränenerstickter Stimme. Mehr zum Auswanderer-Drama gibt es am Freitag (05. Mai) um 21:15 Uhr auf VOX zu sehen.

Auch „Goodbye Deutschland“-Star Lisa Reyes (29) muss eine Hiobsbotschaft verkraften. Ihr Ex-Mann muss für sieben Jahre hinter Gitter. Verwendete Quellen: instagram.com/goodbyedeutschland.vox/, vox.de