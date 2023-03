Drama bei „Goodbye Deutschland“-Star Lisha: Galle muss raus

Wegen ungeklärter Schmerzen musste sich die YouTuberin Lisha Savage (36) schon öfter in ärztliche Behandlung begeben. Nun gibt es endlich eine Diagnose.

YouTuberin, Influencerin und „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Lisha Savage hatte es lange mit ungeklärten Schmerzen zu tun. Deshalb musste sie sich schon öfter in ärztliche Behandlung begeben. Das Ergebnis: In einem Krankenhaus wurde diagnostiziert, dass Lishas Schmerzen auf Panikattacken zurückzuführen seien. Das stellte sich nun vermutlich als unwahr heraus.

Als sie für eine Zahnverschönerung in die Türkei reiste, tauchten Lishas Beschwerden prompt wieder auf. Die Influencerin glaubte, ihr Körper könne vielleicht die Angst vor dem Zahnarzt nicht verkraften. Als die Schmerzen zu schlimm wurden, begab sie sich erneut in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt: Die 36-Jährige hat gleich acht Gallensteine.

Dem Sender RTL gegenüber hat Lisha in einem Video mehr über ihren jetzigen Gesundheitszustand verraten. In ihrer Nachricht sagte sie: „Ich bin natürlich froh, zu wissen, dass es nicht an meiner Psyche liegt. Dass ich mir diese Schmerzen nicht eingebildet habe, sondern dass diese Schmerzen wirklich existieren, wegen einer Gallenkolik.“

Lisha bedankt sich bei ihren Followern

In ihrer RTL-Botschaft hat Lisha auch erzählt, dass sie sich nun einer Operation unterziehen werden muss. Dabei soll die gesamte Galle entfernt werden. Ihre Fans und Follower unterstützen Lisha scheinbar nach besten Kräften. Lisha nutzte ihre Instagram-Story, um sich dafür dankbar zu zeigen. Sie schrieb: „Ich wollte mich einmal bei allen bedanken, die mit mir ihre Erfahrung zur Entfernung der Galle geteilt haben.“ Der Zuspruch habe ihr sehr geholfen.