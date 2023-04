Cathy Hummels und Evelyn Burdecki teilen Botschaft an „all die geilen Männer da draußen“

Cathy Hummels und Evelyn Burdecki gehen gemeinsam auf Männersuche © Instagram: cathyhummels & evelyn_burdecki

Die beiden Singles Cathy Hummels und Evelyn Burdecki trafen sich bei einem Event. Sie filmten ein Video mit einer Message an „die geilen Männer“.

Cathy Hummels (35) und Evelyn Burdecki (34) scheinen beide auf der Suche nach einem neuen Mann an ihrer Seite zu sein. Die Exfrau von Mats Himmels (34) und der Reality-TV-Star begegneten sich bei einem Event im Europapark Rust. Die Frauen sind beide Singles und hatten gemeinsam eine Idee: Sie verkünden eine Botschaft an die Männerwelt. Dafür nahmen sie kurzerhand ein gemeinsames Video bei der Veranstaltung auf.

In dem Selfie-Video sind die Frauen Seite an Seite zu sehen – Und ihre Message ist eindeutig. Cathy Hummels deutet erst auf Evelyn und dann auf sich selbst und meint: „Single – Single.“ Daher haben sich die Frauen zusammengeschlossen und sie fährt fort: Und wir beide haben mal gesagt: Wir gehen beide auf Tour. Also ihr Männer da draußen…“ Sie korrigiert sich und meint: „Ihr geilen Männer da draußen. Nur die geilen Männer, okay?“

Die beiden Ladys sind auf der Suche nach „geilen Männern“

Die beiden Frauen scheinen also einiges vorzuhaben. Wir genau ihre „Tour“ aussehen soll, sagen sie jedoch nicht. Außerdem fügt Cathy Hummels lachend hinzu: „Nehmt euch in acht vor ihr!“ und deutet auf Evelyn Burdecki neben sich. Doch die Botschaft an die „geilen Männer“ ist ganz eindeutig: Zusammen wollen sie wohl die Männerwelt auf den Kopf stellen: „Wir sind double trouble!“ Evelyn Burdecki bricht daraufhin in Gelächter aus.