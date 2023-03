Dreierbeziehung: „Kommissar Rex“-Star Gedeon Burkhard liebt zwei Frauen

Viele Menschen entdecken Polyamorie für sich: Sie führen mit mehr als einer Person gleichzeitig eine Beziehung. So auch der Schauspieler Gedeon Burkhard (53).

Der Schauspieler und Synchronsprecher Gedeon Burkhard ist vor allem durch seine Rolle des Kommissars Alexander Brandtner in der österreichischen Serie „Kommissar Rex“ bekannt. In der beliebten Sendung wirkte er von Staffel vier bis sechs mit. Während der Corona-Krise hat der Schauspieler sein eigenes Heimwerker-Format „Der Schraubenflüsterer“ entwickelt.

Dem Magazin „Bunte“ erzählte er jüngst von seinem Beziehung-Modell, das sich zunehmender Beliebtheit erfreut: Er lebt polyamourös. „Und ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit“, erklärt Burkhard.

Der Schauspieler ist also mit zwei Frauen liiert, Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta, mit denen er auch zusammen wohnt. Er genießt das Privileg einer großen Altbau-Wohnung in Berlin, die nicht nur genug Platz für die drei Liebenden bietet. Auch Burkhards Mutter Elisabeth von Molo (79) ist eingezogen.

Gedeon Burkhards Mutter zeigte sich anfangs wenig begeistert von Dreierbeziehung

Im „Bunte“-Interview hat der Schauspieler auch erzählt, wie sein Umfeld auf seine neue Beziehungsform reagiert hat. Nicht alle zeigten sich von Anfang an begeistert von der Dreier-Konstellation. Obwohl sie später zu ihrem Sohn in die Wohnung zog, hatte die Frau Mutter zunächst wohl Zweifel.

Der „Kommissar Rex“-Darsteller schildert es so: „Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken.“ In seiner Instagram-Story postet er das Cover der „Bunte“-Ausgabe, in der das Interview zu lesen ist. Dazu schreibt er: „Nur damit auch alle wissen: Ab jetzt brauchen wir immer +2 auf der Gästeliste“.