„Alle beieinander“: Jürgen, Ramona und Joelina Drews wollen zusammen an See ziehen

Schlagerstar Jürgen Drews und Ehefrau Ramona könnten Mallorca den Rücken kehren und zu ihrer Tochter Joelina und ihrem Freund nach Starnberg bei München ziehen. Das deutete die Sängerin in einem Interview an.

München - Schlagerstar Jürgen Drews (77) und Ehefrau Ramona Drews (49) wollen langfristig wohl ihre Wahlheimat Mallorca verlassen. Entsprechende Umzugspläne bestätigte ihre Tochter Joelina Drews (27) dem Sender RTL: „Die wollen wahrscheinlich umziehen auf Dauer“, sagte sie.

Jürgen Drews Familie will zusammenziehen

Doch damit nicht genug, die Familie will sogar wieder zusammenziehen. Konkret soll es für den ehemaligen König von Mallorca in den Münchener Raum, nach Starnberg, gehen, denn dort lebt Joelina mit ihrem Freund Adrian. Dass sie diese Pläne ihrer Eltern gut findet, deutet die Sängerin ebenfalls an und nennt einen süßen Grund: „Wir denken natürlich auch so ein bisschen in die Zukunft und da steht ja irgendwann auch mal Familienplanung an und dann wär‘s schon schön, wenn wir da alle beieinander sind.“

Wie das mit den möglichen eigenen Auswanderungsplänen von Joelina Drews und ihrem Adrian zusammenpasst, steht allerdings noch in den Sternen. „Wir sprechen immer mal darüber, irgendwann mal nach Dubai oder irgendwo anders ins Ausland zu gehen“, hielt sie ihre Antwort vage.

Im Sommer 2022: Abschied Jürgen Drews‘ von der Schlagerbühne

Während Joelina Drews‘ Karriere erst losgeht, hat sich ihr berühmter Vater Anfang des Jahres von der Schlagerbühne verabschiedet.

Florian Silbereisen (41) präsentierte Mitte Januar die große, im Media City Atelier Leipzig aufgezeichnete Abschiedsshow für Jürgen Drews. In „Der große Schlagerabschied“ (Das Erste) stand der König von Mallorca ein allerletztes Mal auf der Bühne. Drews, in einem rosa schimmernden Anzug mit schwarzem Revers und Fliege gekleidet, performte nicht nur selbst auf der Bühne seine Hits wie „König von Mallorca“, „Ich bau dir ein Schloss“ oder „Irgendwann, irgendwo, irgendwie (seh‘n wir uns wieder)„, er nahm auch neben seiner Frau und Tochter auf einem Sofa Platz.

Besonders emotional wurde es allerdings, als Drews mit seiner Tochter die Bühne betrat und sie gemeinsam im Duett die Ballade „We‘ve Got Tonight“ zum Besten gaben. Als er ihr beim Singen zusah, schossen ihm erneut die Tränen in die Augen.

Rückzug nach Polyneuropathie-Diagnose

2021 hatte der Schlagerstar öffentlich gemacht, dass er an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, leidet. Im Juli 2022 kündigte er seinen Abschied an. Die Entscheidung habe er gemeinsam mit seiner Frau Ramona getroffen. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand sagte er spot on news im Januar: „Mir geht es sehr gut. Ich habe keine Schmerzen und fühle mich gut. Das ist das Wichtigste.“

Schlagersänger Jürgen Drews ist während eines Auftritts von der Bühne gestürmt und dem Bergdoktor Hans Sigl (52) hinterhergerannt, wie der „König von Mallorca" in seinem Podcast verriet.