Schlagercharts des Jahres: Roland Kaiser auf Platz zwei, Andrea Berg Dritte

Von: Claire Weiss

2022 haben Schlagerfans mal wieder fleißig Musik gehört und gekauft. Wer Platz eins der diesjährigen Schlagercharts belegt, dürfte keine große Überraschung sein. Und doch darf sich noch eine andere Künstlerin besonders freuen – sie ist gleich zweifach vertreten.

München – Das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Zeit also für die offiziellen Schlagercharts 2022. Diese verraten, welche Alben in den vergangenen zwölf Monaten besonders viel gekauft wurden.

Wer belegt Platz eins der offiziellen Schlagercharts?

Über Platz drei der Schlagercharts darf sich Andrea Berg (56) freuen. Ihr Album „Ich würd’s wieder tun“ kam bei ihren Fans scheinbar gut an. Und auch Roland Kaiser (70) wird mit einem Platz auf dem Siegertreppchen geehrt. Sein Album „Perspektiven“ nimmt in den Jahrescharts die zweite Stelle ein.

Roland Kaiser und Andrea Berg dürfen sich über einen Platz auf dem Siegertreppchen freuen. © Imago

Platz eins hat natürlich Schlagerqueen Helene Fischer (38) abgeräumt. Sie brachte schon am 15. Oktober 2021 das neue Album „Rausch“ heraus – das meistverkaufte Schlageralbum dieses Jahres. Zwar muss man sich fragen, ob ihre Songs tatsächlich noch dem deutschen Schlager zuzuordnen sind, doch „Rausch“ wurde offiziell unter diesem Genre gelistet.

Ist das noch Schlager? 18 neue Songs brachte Schlagerqueen Helene Fischer auf ihrem Album „Rausch“ heraus. Seit ihrem letzten Album, das 2017 erschien, hat sich die 38-Jährige musikalisch weiterentwickelt. „Vamos a Marte“ beispielsweise überzeugt (auch dank Duett-Partner Luis Fonsi) mit Latin-Feeling. Der Titelsong des Albums mutet fast schon orientalisch an. Und auch die meisten anderen Songs klingen eher nach Pop als nach Schlager. Doch es dürfte das bisher persönlichste Album Helene Fischers sein. Sie widmet nicht nur ihrem Partner Thomas Seitel und ihren Eltern einen Song, sondern auch ihrem Ex, Florian Silbereisen (41).

Kerstin Ott darf sich doppelt freuen

Noch eine Künstlerin hat in diesem Jahr Grund zur Freude. Kerstin Ott (40) belegt in den Charts nämlich gleich zwei Plätze. An Platz sechs steht „Nachts sind alle Katzen grau“. Platz acht nimmt „Best Ott“, das Best-of-Album der Schlagersängerin, ein.

Verwendete Quellen: Instagram/Offizielle deutsche Charts, rnd.de