„Nicht mutig genug“: Prinz Harry wird alleine zur Krönung kommen, Meghan sich drücken

Von: Annemarie Göbbel

Eine der spannendsten Fragen im Countdown zur Krönung ist: Werden Prinz Harry und Meghan zur Krönung Charles III. kommen? Ein Royals-Experte vermutet, dass Meghan kneifen wird.

London – König Charles III. (74) hat einen neuen Fan. Das ist deshalb verwunderlich, weil es sich um den ehemaligen Butler von Prinzessin Diana (36, † 1997) handelt, der sich zudem als ihr Vertrauter sah und zu 100 Prozent loyal hinter ihr stand. Doch der Wind hat sich gedreht, seit Paul Burrell (64) nach Dianas plötzlichen Tod 1997 nach zehn Jahren in ihrem Dienst entlassen wurde.

„Ich glaube nicht, dass Meghan mutig oder stark genug ist, um dort zu sein“

Das tragische Leben der damaligen Prinzessin von Wales hat ihn seitdem nie ganz losgelassen, doch jetzt hat er offenbar ins Team Charles gewechselt. Als Royals-Experte sagt er: Der König hat „die moralische Oberhand behalten“, als er Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) zur Krönung am 6. Mai eingeladen hat. Den Herzog von Sussex hat er aufwachsen sehen.

Auf die Frage, ob das Ehepaar von Sussex die Einladung des Königs annehmen wird, hat er gegenüber dem Closer Magazin eine eindeutige Antwort: „Es wird wahrscheinlich unglaublich unangenehm für sie [Harry und Meghan] sein, wenn sie dabei sind, besonders für Meghan. Sind sie bereit, die Konsequenzen zu tragen?“

„Ich glaube, dass Harry alleine kommen wird“

Dann wird er konkret: „Ich glaube, dass Harry allein kommen wird“. Meghan sieht er hingegen nicht an seiner Seite: „Ich glaube nicht, dass Meghan mutig oder stark genug ist, um dort zu sein - sie müsste in die Augen einer Familie schauen, die sie vor den Bus gestoßen hat.“ Er vermutet, dass sie eine Ausrede finden wird.

Die Krönung fällt auf den 6. Mai, an dem auch Harry und Meghans Sohn Archie seinen vierten Geburtstag feiert Ein Royal-Experte von GB News behauptet, dass dies die „perfekte Ausrede“ für Meghans Nichterscheinen sein könnte. Er sagte: „Es könnte also gut sein, dass sie zurückbleibt und die Feierlichkeiten mit ihrem Sohn genießt.“

Der Knackpunkt liegt für Burrell in einem Interview, dass Prinz Harry im Rahmen seiner Buchpromotion für „Spare“ am Sonntagabend in der Sendung „60 Minutes“ Anderson Cooper (55) gegeben hat. Darin bezeichnete der Herzog Königsgemahlin Camilla als „Schurkin“. Auch Harrys Bruder Prinz William (40) kommt in dem Bestseller nicht besonders gut weg und es ist ein offenes Geheimnis, dass William nicht scharf darauf ist, Harry bei der Krönung zu sehen. Die Sussexes halten sich alles offen. Über einen Sprecher bestätigten sie den Erhalt der Einladung zur Krönung, „eine unmittelbare Entscheidung“ darüber, ob sie die Reise antreten werden, könne aber nicht bekannt gegeben werden.

Auf einen herzlichen Empfang brachen die Sussexes nicht hoffen, sollten sie anreisen

Für Burrell liegt der Fall klar: Sollten sie die Reise antreten, werden ihnen hochrangige Mitglieder der königlichen Familie die kalte Schulter zeigen“. Dailymail zitiert die plakative Ansicht eines Insiders: „Ich hoffe, sie werden in Island sitzen“. Und weiter: „Ein Großteil der Familie will einfach nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Wenn sie sie bei der Krönung sehen müssen, dann soll es so sein, aber sie wollen nicht mit ihnen verkehren.“

Prinzessin Dianas Ex-Butler Paul Burrell glaubt nicht, dass Meghan Charles III. zur Krönung die Ehre ihres Kommens erweist. Harry wird alleine teilnehmen, glaubt er (Fotomontage). © Pietro Recchia/Imago & PPE/Imago

Während die britische High Society in Panik verfällt, ob sie eine der raren Einladungen zur Krönung von Charles III. ergattern werden, erlauben sich die Sussexes den Luxus, sich lang und breit zu überlegen, ob sie kommen wollen oder nicht. Harry sehne sich trotz Kritik an der Familie immer noch nach königlicher Gesellschaft, glaubt Burrell. Obwohl er viele persönliche Anekdoten über Familienmitglieder ungefragt veröffentlicht hat, hat er immer betont, an die Institution zu glauben und sich mit allen versöhnen zu wollen. Verwendete Quellen: express.co.uk, nypost.com, dailymail.co.uk, gbnews.com