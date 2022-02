Dschungelcamp-Kandiatin Janina Youssefian meldet sich nach Rauswurf zurück - und löscht Entschuldigungs-Post

Dschungelcamp 2022: Zwischen Janina Youssefian und Linda Nobat gab es einen heftigen Streit © RTL+/RTL

Nach dem Rauswurf von Janina Youssefian aus dem Dschungel hat sie sich nun wieder gemeldet. Doch es fällt auf: Ihren Entschuldigungspost hat sie gelöscht.

München - Es war einer der Skandale in der vergangenen Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ - die rassistische Äußerung von Janina Youssefian gegenüber Linda Nobat und der daraus resultierende Rauswurf aus der Show. Im Nachhinein bettelte sie mehrmals um Vergebung unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal und im Buschfunk von Bild TV.

Nach Rauswurf aus dem Dschungel: Janina Youssefian meldet sich auf Instagram zurück

Über Instagram ließ sie damals verlauten: „Ich möchte mich öffentlich für meine Äußerungen entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich im Dschungelcamp so sprachlich entgleist bin. Mein Verhalten und meine Äußerung Linda gegenüber sind nicht zu entschuldigen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder im Leben eine zweite Chance verdient hat.“

Seitdem sind einige Wochen vergangen - jetzt hat Youssefian über Instagram wieder ein Lebenszeichen gegeben. In einer Story, die mittlerweile wieder verschwunden ist, sagt sie, dass sie sich nun wieder zurückmelden möchte und wünscht unter anderem ihren Followern gesund zu bleiben.

Janina Youssefian meldet sich zurück - und löscht Entschuldigungspost

Janina Youssefian befindet sich offenbar momentan in Schweden, wie ein kurzes Video in ihrer Instagram-Story zeigt. © Screenshot Instagram Janina Youssefian

Bei einem Blick auf ihr Profil fällt jedoch auf, dass der Text mit der Entschuldigung für ihre rassistische Äußerung verschwunden ist. Warum lässt sie offen. Es gibt dazu auch keine Erklärung in ihrer Story - stattdessen postete sie ein neues kleines Video, das sie mit dem Standort eines Ortes in Schweden markiert hat. In dem Clip schwenkt Youssefian einmal über das Wasser. Offenbar gönnt sie sich noch einmal eine kleine Auszeit. (ly)