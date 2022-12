Kein „bösester Dschungel aller Zeiten“: Patrick Romer geht doch nicht ins Dschungelcamp

Patrick Romer wurde als heißer Favorit für den Dschungel gehandelt - ist nun aber nicht dabei. © Instagram/Patrick Romer & RTL

Patrick Romer räumt mit den Spekulationen um seine Dschungelcamp-Teilnahme auf. Es sei nie im Raum gestanden, Teil der Reality-Sendung zu sein.

2022 war ordentlich viel los im Leben von Patrick Romer (27): Der „Bauer sucht Frau“-Star nahm mit seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer (22) beim „Sommerhaus der Stars“ teil. Dort sorgte das Paar schnell für Schlagzeilen, nachdem der Landwirt seine Liebste immer wieder vor den Kameras fertigmachte und beleidigte. Trotz der vielen hässlichen Streits ging das Paar als Sieger aus der Sendung. Zahlreiche Fans drängten Antonia anschließend dazu, sich von ihrem Freund zu trennen. Nachdem die Influencerin lange Zeit an der Beziehung festhielt, kam schließlich doch das Aus. Im November gaben die einstigen Turteltauben ihre Trennung bekannt.

Der Medienrummel um die beiden Reality-Stars ist weiterhin groß. So wurde kürzlich über eine Teilnahme Patricks bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ spekuliert. Die ‚Bild‘-Zeitung berichtete im Oktober über einen angeblichen Dschungelcamp-Einzug des Bauern und prophezeite: „Mit ihm wird’s der böseste Busch aller Zeiten“.

Patrick Romer: Das sagt er zu den Dschungel-Gerüchten

Mittlerweile stehen die zwölf Kandidaten für den Urwald fest. Darunter befinden sich unter anderem Sänger Lucas Cordalis (55), GNTM-Model Tessa Bergmeier (33) und Radiomoderatorin Verena Kerth (41) – nicht aber Patrick Romer. Dementsprechend enttäuscht zeigten sich die Fans des „Sommerhaus“-Gewinners. „Warum bist du jetzt doch nicht im Dschungel? Habe mich schon voll gefreut“, lautet eine Nachricht, die Patrick auf Instagram erhielt.

In seiner Story erklärte er daraufhin, dass seine Teilnahme offenbar nie geplant war. „Ich war gar nie im Dschungel. Das hat die ‚Bild‘ ins Leben gerufen“, sagte der Wirtschaftsingenieur. Mit einem Augenzwinkern fügte Patrick hinzu: „Jetzt wird es halt nicht der böseste Busch aller Zeiten.“ Doch wer weiß: Möglicherweise steckt doch mehr hinter den Berichten, als der Influencer zugeben möchte. Die Fans sollten also nicht die Hoffnung aufgeben. Patrick könnte immer noch in letzter Minute als Überraschungs- oder Ersatzkandidat in den Dschungel einziehen – das wäre schließlich gar nicht ungewöhnlich.