Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob teilt seltenes Familienbild mit Frau, Kind und Enkeln

Dschungelcamp-Star Dr. Bob teilt seltenes Familienfoto © instagram.com/dr_bob_offical_account

Dr. Bob ist den meisten TV-Zuschauern sicherlich bekannt. Der Dschungelcamp-Arzt zeigte jetzt seine Angehörigen auf Instagram — und das kommt selten vor.

Berry, Australien – Jeder Trash-TV-Fan kennt und liebt ihn: Dr. Bob (71) ist auch im deutschsprachigen Fernsehen über die Jahre eine echte Größe geworden. Bei „Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!“ kümmert er sich mit seiner lockeren Art um die verängstigten C-Promis, die zu ihren waghalsigen — oder auch ekeligen — Dschungelprüfungen antreten müssen. In seiner Karriere hat Dr. Bob schon so einige Dschungelkönige kennen gelernt, doch die wirklich wichtigen Menschen in seinem Leben sind natürlich seine Familienmitglieder. Und die zeigte er jetzt auf einem seltenen Instagram-Schnappschuss.

2005 lernte Dr. Bob seine jetzige Frau Annette Miles kennen, der er 2013 das Ja-Wort gab. Aus einer ersten Ehe hat der ausgebildete Maskenbildner und Spezialeffektkünstler zwei Kinder, außerdem ist er vor einigen Jahren bereits Großvater geworden. Zwar wurde Bob McCarron, wie der TV-Star mit bürgerlichem Namen heißt, in Großbritannien geboren, doch wie es sich für einen waschechten Australier gehört, verbringt er gerne und oft Zeit in der wilden Landschaft von Down Under. Seine Familienmitglieder sind dabei nicht selten mit von der Partie.

Dr. Bob bringt nicht nur Stars gesund aus dem Dschungel, sondern kümmert sich vor allen Dingen um seine Familie

Zuletzt postete Dr. Bob ein Selfie, das ihn bei einem Spaziergang mit der ganzen Familie zeigt. Auf dem Foto ist neben ihm seine Frau Annette Miles zu sehen. Dahinter finden sich seine Tochter und Bobs Enkelkinder. Unter den Schnappschuss schrieb Bob: „Ein wundervoller Tag an der frischen Luft mit meiner Ehefrau, meiner Tochter und meinen Enkelkindern. Es gibt immer viel zu Lachen bei uns.“

Reality-Star Evelyn Burdecki (33), die zusammen mit Dr. Bob in der TV-Show „Dr. Bob‘s Australien“ zu sehen war, kommentierte das süße Familienfoto mit einem Herz-Emoji. In der Sendung zeigte der Notfallsanitäter Burdecki und dem Ex-Fußballer Thorsten Legat (53) besondere Plätze seines Heimatlandes.